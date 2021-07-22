確診新冠痊癒卻肺纖維化！ 醫揭「高價藥費」嘆：弱勢吃不起

國內新冠疫情未解，統計至22日為止，本土確診人數累計14205例。針對感染新冠肺炎後的個案狀況，醫師蘇一峰表示，許多患者幸運痊癒，但卻仍出現「肺纖維化」的後遺症，除了可能大幅縮短剩餘壽命之外，相關治療藥物價格不菲，讓他擔心部分患者恐怕「吃不起藥」。

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文表示，目前在臨床上，看見越來越多新冠肺炎的倖存者，在痊癒之後產生肺纖維化。他說明，中國一項研究招募了284名臨床治癒的新冠患者，有239名均患有肺纖維化，佔84.15％，其中，中度患者的發生率為78.9％、重度患者則為100％。

蘇一峰指出，身體產生嚴重的肺纖維化，將可能導致剩餘壽命縮短10至20年，也可能讓人生提早依賴氧氣與呼吸器，因此，患者最好越早使用抗纖維化的藥物，幫助減少日後肺纖維化的狀況，只是問題在於目前健保不給付相關藥物供新冠患者使用，因此他憂心「弱勢族群吃不起藥」。

他最後也分享，自己目前手頭上就有3名發生肺纖維化的新冠痊癒者，其中一名窮苦患者難以負擔藥物費用，於是他只好拚命打電話拜託廠商，最終得到一家廠商願意提供一盒免費藥物，不過蘇一峰仍苦惱地說「總不能一直凹藥廠免費提供」。

貼文曝光後，網友紛紛好奇藥物的實際價格，對此，蘇一峰也在留言區回應，一週的藥費平均需要5千至1萬元，且至少需服用三個月才能達到治療效果，計算下來，整段療程的藥費，就需花費5至10萬元左右。