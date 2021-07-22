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森林遊樂區「微解封」人潮恢復28% 仍有3處禁開放

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
7月13日「微解封」後，各地國家森林遊樂區開始出現人潮。圖／林務局提供
7月13日「微解封」後，各地國家森林遊樂區開始出現人潮。圖／林務局提供

7月13日「微解封」後，各地國家森林遊樂區出現人潮，農委會林務局統計，上周末森林遊樂區遊客總數為去年同期周末約28%，新北市滿月圓周末兩天都湧入上千人次，一度啟動承載量管制；目前仍有3處森林遊樂區禁止開放，林務局表示，要等到指揮中心降級，並配合地方政府規範下才會開放。

自指揮中心宣布7月13日「微解封」有條件鬆綁戶外場域後，林務局開放91條自然步道、53條林道、14處國家森林遊樂區、3處平地森林園區、4處林業文化園區，但為配合部分地方縣市政府公告，且有些場域開放與否還要跟部落、社區協調，尊重在地意願，因此仍暫停開放54條自然步道、28條林道及3處國家森林遊樂區。另外，室內場館、軌道設施、山屋、自然保護區等也都不開放。

「微解封」十天以來，國家森林遊樂區逐漸湧入人潮，上周末森林遊樂區遊客總數達到去年同期周末約28%，7月17日累計5352名遊客、7月18日共有7355遊客，其中最受歡迎為桃園市東眼山森林遊樂區，周末兩天共吸引3359人前往；其次為新北市滿月圓森林遊樂區，周末兩天累計3296人前往；第三至第五名依序為台中市大雪山、嘉義縣阿里山、屏東雙流森林遊樂區。

林務局表示，部分山林微解封但仍持續做好防疫工作，森林遊樂區承載量降到四成，若入園人數達到四成上限，就會採「一進一出」管制，目前只有滿月圓森林遊樂區曾在周末達到上限，另外入園遊客都必須依照規定量體溫及實聯制，全程戴口罩、維持社交距離。

指揮中心日前表示，7月26日有望採「降級但不解封」模式，目前也在訂定相關指引。由於目前林務局轄下仍有54條步道、28條林道及3處國家森林遊樂區尚未開放，林務局說，將會依照指揮中心防疫規定辦理，若屆時降級，也要根據地方縣市政府公告情況來配合。

森林遊樂區 微解封

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