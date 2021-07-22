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6成頭頸癌發現已晚期 疫情延遲治療恐增9％死亡風險

聯合報 / 記者蕭羽耘／台北即時報導
今年53歲的夏先生罹患頭頸癌，已穩定維持病情2年。圖／台灣頭頸部腫瘤醫學會提供
今年53歲的夏先生罹患頭頸癌，已穩定維持病情2年。圖／台灣頭頸部腫瘤醫學會提供

癌症已連續第39年高居國人死因榜首，其中好發於中壯年的「頭頸癌」，台灣男性死亡年齡平均中位數是59歲，因為發病年齡較年輕，平均餘命比起一般男性國人減少近18.3歲，因此被稱為「最短命的癌症」。國外研究指出，許多病患因疫情而延遲治療，恐增加3至9%的死亡風險，台灣頭頸部腫瘤醫學會也呼籲，癌症進展不等人勿停止就醫。

頭頸癌是許多癌症的總稱，原發部位不同，包含口腔癌、鼻咽癌、口咽癌、下咽癌、喉癌等。台大醫院副院長婁培人說，根據衛福部109年國人癌症十大死因排名，口腔癌高居第六位，因為成因複雜、多數病患缺乏健康意識、畏懼治療副作用而拖延治療，導致近6成患者確診者，已屬於局部晚期或遠端轉移。

中華民國頭頸愛關懷協會理事長楊政杰表示，頭頸癌病患近7成5為中壯年藍領，工作中接觸檳榔、菸、酒等致癌危險物質年齡較早，導致病患確診時多只有4、50歲，正值生產力最高的時期，也使家庭頓失經濟支柱。

另有國外研究指出，疫情影響下，頭頸癌就診量降低，病患回診時的原發腫瘤體積明顯較大，恐增加3-9%的死亡風險。台北榮總腫瘤醫學部藥物治療科醫師楊慕華也說，國內自5月起進入社區警戒，也發現許多病患延遲治療的狀況。

台灣頭頸部腫瘤醫學會提醒，癌症進展不等人，相較頭頸癌第一、二期的5年存活率60至90%，晚期確診僅剩40%，同時復發率、死亡率有提高現象，呼籲民眾切勿中斷治療。

至於頭頸癌的治療，楊慕華說，現今台灣利用免疫新藥，透過免疫節控點抑制劑，可再度活化被腫瘤細胞限制的免疫反應，得以持續對癌細胞進行免疫T細胞攻擊作用。根據國際臨床試驗研究顯示，與傳統第一線化療併標靶治療相較，無論單獨以免疫新藥或化療併免疫新藥，均可延長整體存活期。

積極治療可與病魔共存，楊慕華分享，今年53歲的夏先生，103年9月確診口腔癌二期，歷經7次開刀、37次化療、37次放療；104至108年面臨口腔癌復發，化療、標靶接連失敗，惡性腫瘤包覆血管，曾被宣判只剩1個月生命並住進安寧病房。經評估他可採現有治療搭配免疫新藥，至今已穩定維持病情2年，目前定期追蹤中。

癌症 腫瘤 口腔癌

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