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芒果熱量高嗎？「三類人」要注意 營養師一招健康吃不過量

聯合新聞網 / 綜合報導
盛夏來臨，許多民眾喜愛享用芒果，消暑又美味。營養師余朱青提醒民眾享用芒果時，要特別注意分量攝取。示意圖／ingimage
盛夏來臨，許多民眾喜愛享用芒果，消暑又美味。營養師余朱青提醒民眾享用芒果時，要特別注意分量攝取。示意圖／ingimage

炎炎夏日，深受民眾喜愛的「芒果」的時令也來臨，許多飲料、甜品也紛紛推出季節限定的芒果品項，創造許多話題。近日營養師余朱青便發文分享芒果相關知識，更提醒民眾享用芒果時，要特別注意分量攝取，貼文引起熱議。

營養師余朱青經常在個人FB粉專「余朱青 Julie 營養師」分享生活趣事與健康飲食的資訊，近日也發文說明芒果的相關知識，她透露前陣子老家寄來一大箱的芒果，讓她靈機一動想要跟讀者分享芒果的營養好處，「無論是拿來入菜，或是做成冰沙、芒果牛奶都非常適合！」

余朱青指出芒果的熱量其實沒有想像中高，且營養價值豐富，「有維生素A、維生素C、膳食纖維等營養素」，適量攝取能夠「增加防護力，且幫助血壓穩定，維持細胞膜及呼吸道黏膜組織完整」。

她進一步說明芒果的建議食用份量，「吃芒果時可放到一般碗裡，大約8分滿碗，等於一份的水果量，熱量約60大卡左右。」文末她也提醒「糖尿病患者、腎臟病患者及過敏者」，在享用芒果時需要特別注意份量攝取，消暑之餘也要吃得健康。

營養師余朱青貼心製圖說明芒果的營養好處。圖／取自余朱青 Julie 營養師
營養師余朱青貼心製圖說明芒果的營養好處。圖／取自余朱青 Julie 營養師

芒果

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