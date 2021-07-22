快訊

台新理專盜領3.47億 金管會重罰3000萬史上最重

疫苗到底能不能混打？醫師：政府應速斷速決

聽新聞
test
0:00 / 0:00

農民急！產銷履歷標籤團體認證改變 不再印小農資料

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南麻豆果農反應今年產銷履歷標籤變更無法印小農的資料，相當著急。記者吳淑玲／攝影
台南麻豆果農反應今年產銷履歷標籤變更無法印小農的資料，相當著急。記者吳淑玲／攝影

農糧署今年變更產銷履歷標籤，標籤上增加驗證代表人的姓名、地址及電話，但台南麻豆果農發現小農名字和地址無法印上去，而是印產銷班代表人及地址，如此一來小農包裝上貼的標籤，將無法顯示柚農的資料，反而是代表人的資料，影響銷售，帶來不少困擾，也對小農行銷沒有幫助，因麻豆文旦再一個月就要採收，急著向農會及農糧署南區分署反應。

麻豆區農會推廣部主任李坤益表示，有接到農民的反應，這樣改變的做法確實不合理，已積極與農糧署進行溝通協調，希望能改變標籤上的資料，符合農民的需求，否則對於用心申請產銷履歷的柚農來說，相當不公平，銷售狀況也可能會受到影響。

麻豆農會指出，這個問題主要是因為用產銷班集體申請驗證，依法規必須印製代表人，都是班長的名字和地址，農糧署產銷履歷中心已表示要檢討符合法規又能符合農民的需求。

農糧署南區分署長羅正宗說，有接獲農民反映，昨天農糧署主管會報已向署長反應，已在進行標籤修正改版，將小農的名字和地址都一併印上，以符合實際需求。

麻豆文旦推行產銷履歷多年，產銷履歷標籤上有QR Code外，也有印上柚農的名稱及所屬產銷班，消費者只要掃瞄QR Code即可進行網站平台，看到柚農的相關資料。但今年的產銷履歷標籤，將改變上面印製的內容，沒有柚農的名稱。

王姓果農說，新的產銷履歷標籤印製的是產銷班的名稱外，代表人的姓名、地址、電話，如此一來，柚農自己生產的文旦裝箱販售，消費者從標籤上看到的，全都是產銷班的代表人，只有掃描QR Code才會知道實際生產的農民，這樣對生產的柚農相當不公平。

台南麻豆果農反應今年產銷履歷標籤變更無法印小農的資料，相當著急。記者吳淑玲／攝影
台南麻豆果農反應今年產銷履歷標籤變更無法印小農的資料，相當著急。記者吳淑玲／攝影

履歷 農糧署 農民

延伸閱讀

國產蜂蜜掛保證 蔡杰憲獲台東首位產銷履歷認證

木瓜產量大、品質佳 美濃16班獲產銷履歷達人

農糧署啟動收購加工 東部鳳梨價格拉尾盤

陳王寶蝦母子養出健康美味白蝦 獲選全國產銷履歷達人

相關新聞

農產品外銷無法擺脫依賴大陸市場 學者點出這些原因

多年來，我國農產品欲擺脫中國大陸市場未果，從農業貿易統計上發現，農產品外銷依賴大陸甚深，中國大陸多年來都是我國外銷農產品...

東台灣首間！漢堡王「宜蘭店」開幕　套餐升級、送提袋

宜蘭的民眾久等了！近期陸續於全台各地積極拓展門市的「漢堡王」宣佈，將於8月7日正式開設「宜蘭門市」，也是東台灣第一間漢堡...

【夏令營大挑戰／下】線上營隊掀起材料包商機 家長瘋團購 售價千元照埋單

暑期夏令營改成線上活動會不會很無聊？高雄的國立科學工藝博物館打響第一砲，科工館把最受好評的科學實驗拍成科技教育影片，搭配材料包販售，讓學生透過螢幕在家動手做，意外引爆媽媽群組團購熱潮，一周內就賣出上千份、進帳百萬元，成為疫情下的另類商機。

6成頭頸癌發現已晚期 疫情延遲治療恐增9％死亡風險

癌症已連續第39年高居國人死因榜首，其中好發於中壯年的「頭頸癌」，台灣男性死亡年齡平均中位數是59歲，因為發病年齡較年輕...

農民急！產銷履歷標籤團體認證改變 不再印小農資料

農糧署今年變更產銷履歷標籤，標籤上增加驗證代表人的姓名、地址及電話，但台南麻豆果農發現小農名字和地址無法印上去，而是印產...

香港快運航空宣布 8月起開辦台北、高雄新航線

為提供旅客更方便及優惠選擇，香港唯一的低成本航空公司HK Express香港快運航空宣布，將於8月23日及8月26日，分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。