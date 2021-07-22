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農民急！產銷履歷標籤團體認證改變 不再印小農資料
農糧署今年變更產銷履歷標籤，標籤上增加驗證代表人的姓名、地址及電話，但台南麻豆果農發現小農名字和地址無法印上去，而是印產銷班代表人及地址，如此一來小農包裝上貼的標籤，將無法顯示柚農的資料，反而是代表人的資料，影響銷售，帶來不少困擾，也對小農行銷沒有幫助，因麻豆文旦再一個月就要採收，急著向農會及農糧署南區分署反應。
麻豆區農會推廣部主任李坤益表示，有接到農民的反應，這樣改變的做法確實不合理，已積極與農糧署進行溝通協調，希望能改變標籤上的資料，符合農民的需求，否則對於用心申請產銷履歷的柚農來說，相當不公平，銷售狀況也可能會受到影響。
麻豆農會指出，這個問題主要是因為用產銷班集體申請驗證，依法規必須印製代表人，都是班長的名字和地址，農糧署產銷履歷中心已表示要檢討符合法規又能符合農民的需求。
農糧署南區分署長羅正宗說，有接獲農民反映，昨天農糧署主管會報已向署長反應，已在進行標籤修正改版，將小農的名字和地址都一併印上，以符合實際需求。
麻豆文旦推行產銷履歷多年，產銷履歷標籤上有QR Code外，也有印上柚農的名稱及所屬產銷班，消費者只要掃瞄QR Code即可進行網站平台，看到柚農的相關資料。但今年的產銷履歷標籤，將改變上面印製的內容，沒有柚農的名稱。
王姓果農說，新的產銷履歷標籤印製的是產銷班的名稱外，代表人的姓名、地址、電話，如此一來，柚農自己生產的文旦裝箱販售，消費者從標籤上看到的，全都是產銷班的代表人，只有掃描QR Code才會知道實際生產的農民，這樣對生產的柚農相當不公平。
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