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香港快運航空宣布 8月起開辦台北、高雄新航線

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
香港唯一的低成本航空公司HK Express香港快運航空宣布，將於8月23日及8月26日，分別開辦香港－台北及香港－高雄兩條新航線。圖／HK Express香港快運提供
香港唯一的低成本航空公司HK Express香港快運航空宣布，將於8月23日及8月26日，分別開辦香港－台北及香港－高雄兩條新航線。圖／HK Express香港快運提供

為提供旅客更方便及優惠選擇，香港唯一的低成本航空公司HK Express香港快運航空宣布，將於8月23日及8月26日，分別開辦香港－台北及香港-高雄兩條新航線，同時會持續實施健康和安全防護措施，包括機艙清潔及社交距離等，旅客搭機時也須全程配戴口罩。

HK Express目前由欣聯航國際旅行社總代理台灣銷售業務，目前除維持每周四、周日，執行各一班次香港往返台中的飛行服務外，8月23日將開辦香港-台北新航線，去程UO110於下午3時55分自香港機場起飛，下午5時55分抵達桃園機場；回程UO111於晚間6時50分自桃園機場起飛，晚間8時50分抵達香港機場，開航初期維持每周一、周六各一班次來回。

至於香港-高雄新航線則將於8月26日開辦，去程UO130於上午10時50分自香港機場起飛，中午12時20分抵達高雄機場；回程UO131於下午1時15分自高雄機場起飛，下午2時40分抵達香港機場，開航初期維持每周四、周日各一班次來回。

HK Express行政總裁吳潔文表示，一直努力尋找新方向，為的就是要向旅客提供相宜的票價與便利的出遊選擇，即將開辦的兩條新航線便是朝著這個目標進發的又一例證。即使現時疫情持續，仍然無阻止實踐提供加倍方便實惠體驗的承諾，亦會繼續以保障旅客的安全和健康為己任，讓他們出遊時安枕無憂。

HK Express提醒，前往香港的旅客須注意最新入境規定，包括於抵達前後的測試安排、強制檢疫與遞交文件等。

香港 桃園機場

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