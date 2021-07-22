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老舊鍋爐改善砸14億元 每年減碳2717座大安森林公園

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署104年起與經濟部合作推動老舊鍋爐改善補助。圖／環保署提供
環保署104年起與經濟部合作推動老舊鍋爐改善補助。圖／環保署提供

為減少空汙，環保署104年起與經濟部合作推動老舊鍋爐改善補助，共列管鍋爐6621座，截至今年6月底共同出資14.3億元，合計改善鍋爐5770座，改善率達87％。統計至109年底，每年減少排放7138公噸硫氧化物，相當於減少一座台中電廠硫氧化物排放量，且每年減少106萬公噸二氧化碳，相當於2717座大安森林公園的碳吸附量。

老舊鍋爐能源效率差，且多數燒重油或燃煤，經常冒黑煙。環保署與經濟部合作推動改善老舊鍋爐，以變更燃料為主，包括「油轉氣」、「煤轉氣」及「油轉電熱泵」等三種，又以燃煤、重油改天然氣為大宗，經過六年補助，燃煤鍋爐已由3％減為1％，重油鍋爐由47%減為18%，燃氣鍋爐則由38%增加至64%。

環保署指出，「鍋爐空氣汙染物排放標準」107年9月起針對新設鍋爐加強規範，既有老舊鍋爐則考量工程施作及供氣管線鋪設等因素，由各地方政府以個案給予適當改善期，改善過程中，依不同鍋爐型式，分別可申請30至70萬元補助，補助期間最長至111年11月15日止。

環保署 大安森林公園

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