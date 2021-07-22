桃竹苗血庫告急 A及AB型血跌破4天存量

疫情衝擊血庫！新竹捐血中心今天公布最新庫存情形，目前血庫庫存量告急，除了B型血外，其他血型都低於7天的安全庫存量，尤其A及AB型存量都已剩不到4天，希望大家能發揮愛心踴躍捐血。另外，為因應缺血危機，明起鬆綁接種AZ疫苗者捐血限制，只要接種後無不適症狀即可捐血。

新竹捐血中心表示，該中心主要供應桃竹苗地區醫院用血的需求，一天平均需捐入1000袋愛心血液，才足夠醫院用血，而每日血液安全庫存量需維持6500袋以上，才能達供需平衡。

但防疫警戒提升三級以來，捐血活動被迫取消，民眾出門意願也降低，造成捐血人潮大幅減少，但醫院的每日需血量並不會因此減少，捐血中心今天僅剩下4000袋愛心血液，各種血型庫存偏低，若捐血量持續低迷，庫存量恐跌破3天以下。

新竹捐血中心指出，為因應缺血窘境，台灣血液基金會依據衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)7月11日會議決議，鬆綁接種AZ疫苗者捐血限制，自7月23日起，凡施打過新冠疫苗者，只要接種後無不適症狀，即可參與捐血，無暫緩捐血的限制。

新竹捐血中心也加強各捐血作業場所消毒、人流控管，做好完整防疫措施，呼籲民眾愛心不放假，踴躍捐血支持醫療量能，歡迎就近至各捐血點捐血，有任何捐血相關疑問，可來電03-5556111詢問，也可撥打捐血預約專線：0910-680-337，或至新竹捐血中心官網查詢 http://www.sc.blood.org.tw/Internet/hsinchu/index.aspx 。