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全球5分鐘1人罹多發性硬化症 馬桶女孩憂染疫罕病惡化

聯合報 / 記者蕭羽耘／台北即時報導
台灣約有2000名多發性硬化症患者，台灣神經學學會助抗疫不孤獨。圖／台灣神經學學會提供
台灣約有2000名多發性硬化症患者，台灣神經學學會助抗疫不孤獨。圖／台灣神經學學會提供

全台多發性硬化症患者已超過2000名，今年30歲的「馬桶女孩」姜藥師也是病友，15歲那年騎腳踏車時，發現左腳卡在車鍊竟毫無感覺，並於18歲確診，與病魔抗戰12年間長期使用免疫藥物。在新冠疫情下，害怕染疫風險增高，雖有機會優先接種疫苗，但仍擔心疫苗引發的免疫反應，可能與原有藥物相牴觸。所幸專業醫師告訴她，病友可以施打疫苗，但盡量安排在免疫藥物施打的間隔區間，建議可以先和醫師討論。

全球每5分鐘即有1人罹患多發性硬化症，20至40歲女性發生比例最高，甚至比男性多出兩至三倍。台灣神經學學會秘書長鄔定宇說，人類原本中樞神經纖維覆蓋一層神經髓鞘，但多發性硬化症患者自身免疫系統異常，自體抗體開始攻擊、破壞髓鞘。

他提醒，多發性硬化症臨床表現有很多症狀，多為突發性神經學症狀，常見包含有眼睛視力模糊、手腳笨拙無力、步態不穩、大小便問題等，若維持一段時間，就有就診的必要。

成大醫院神經部醫師孫苑庭則說，多發的意思是，時間、空間多發，第一次發病通常是臨床單一的症候群，發病到確診時間，通常需要兩年半。

病友姜藥師在15歲騎腳踏車上學途中，發現自己吃力踩腳踏車卻停滯不前，才發現左腳竟卡在車鍊中卻毫無感覺。她表示，自此之後，左腳走路顛簸無力、右腳則偶而失去觸覺，症狀時好時壞，在18歲時即確診為多發性硬化症。

因疾病需經常至廁所報到，姜藥師因此笑稱自己為「馬桶女孩」，印象中有次下班回家，20分鐘的車程都在便溺，回家後在廁所痛哭許久，情緒平復後，發現爸媽早已協助將衣物、機車清洗乾淨，讓她感到很安心，更有力量面對病魔，並鼓勵病友，病情控制的好都可以正常生活。

近期姜藥師面臨疫苗接種問題，怕與免疫治療相牴觸，擔心自身染疫機率是否更高？孫苑庭指出，多發性硬化症與一般人相比，染疫機率並沒有增加，但少部分接受B細胞免疫治療的患者，染疫後重症率會提高，危險因子包含年紀、共病與神經學缺損嚴重，尤其是擅自停藥的人，新冠重症及死亡風險高於定期治療者的兩倍。

孫苑庭說，接種新冠疫苗不會影響病況，除滅毒活性不建議施打外，現行國際上的新冠疫苗都可以接種，惟二線免疫治療恐影響疫苗效力，因此建議患者，疫苗注射時盡量安排在免疫藥物施打的間隔區間，並與主治醫師討論。

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