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烟花颱風逼近 全聯、家樂福增加備貨量 推防颱物資優惠

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
即日起至7月23日家樂福BIO有機菇類黑美人菇、杏包菇、白舞菇任選3盒優惠99元，線上線下同步優惠。圖／家樂福提供
即日起至7月23日家樂福BIO有機菇類黑美人菇、杏包菇、白舞菇任選3盒優惠99元，線上線下同步優惠。圖／家樂福提供

烟花颱風雖然門前轉彎，但預估還是會為台灣各地帶來風雨，因應民眾採買防颱商品之需求，全聯福利中心、家樂福量販/超市分店都推出相關防颱商品備戰。

全聯自即日起至7月25日特別針對餅乾、泡麵、水等推出多款優惠商品，並增加2～3成備貨量。包括中祥麥穗蘇打/蔬菜餅乾任2包50元、維力炸醬麵原味5入包75元、悅氏天然水6000ML瓶裝39元。另外，需求高的生鮮商品，目前整體蔬菜備貨量已提高2倍，也推出促銷品項，包括即日起至7月29日，雞胸肉290g，原價79元，特價74元；方便食用的Read Bread鮪魚沙拉/雞蛋沙拉口袋吐司6入裝，原價45元，特價39元。7月23日至7月29日美國青花菜180g單粒售價52元；好菇道鴻禧菇/雪白菇100g，單包原價32元，特價27元。

家樂福除了加強備貨防颱相關商品1～2成，針對可能受颱風影響的蔬菜水果，也推出2波優惠活動因應。即日起至7月23日家樂福BIO有機菇類黑美人菇、杏包菇、白舞菇任選3盒優惠99元，家樂福量販、超市、線上購物同步販售超方便。另外，即日起至8月24日家樂福嚴選/有機/履歷蔬菜，包括小黃瓜、南瓜、豆芽、洋菇、老薑、芋頭等耐放、容易料理的食材，也都推出優惠。搭配中元節檔期優惠，每週首購單筆消費量販滿2,000元/超市滿599元就可獲得9折回饋現金折價劵。

全聯推出維力炸醬麵原味5入包，售價75元。圖／全聯福利中心提供
全聯推出維力炸醬麵原味5入包，售價75元。圖／全聯福利中心提供
7月23日至7月29日，美國青花菜，售價52元。圖／全聯福利中心提供
7月23日至7月29日，美國青花菜，售價52元。圖／全聯福利中心提供
家樂福加強備貨防颱相關商品1～2成，針對可能受颱風影響的蔬菜水果，也推出2波優惠活動因應。圖／家樂福提供
家樂福加強備貨防颱相關商品1～2成，針對可能受颱風影響的蔬菜水果，也推出2波優惠活動因應。圖／家樂福提供

家樂福 烟花颱風 生鮮

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