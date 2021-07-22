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童醫院加入AOKpass電子健康護照平台 方便民眾出國驗證
未來跨國境搭機旅客備妥PCR核酸檢測證明為趨勢，為了方便民眾出國之便利性，童綜合醫院與長榮航空公司合作AOKpass電子健康護照平台，只要往返台北-洛杉磯、台北-舊金山航線的民眾都可以使用此電子健康護照驗證，簡化民眾在機場的各項防疫檢驗，也減少不必要的接觸。
民眾下載AOK pass APP後，在童綜合醫院接受過PCR核酸檢測(三天內)，相關電子檢驗報告及QR code將儲存於民眾手機AOK pass APP內，旅客憑AOK pass至長榮櫃台報到，及抵達洛杉磯、舊金山兩地機場，兩地的邊防檢疫官也會再對AOK pass APP 所提供的QR code進行掃描驗證，即可迅速判讀醫療報告的真偽，但目前配合台美兩地現行規定，民眾仍須攜帶由醫療院所開立的PCR核酸檢測紙本報告備查。
童綜合醫院表示，在全球疫苗推廣並陸續普及化施打後，各國也將恢復昔日的跨國境往來，數位健康平台就是各國入境時最方便與快速的方式，童醫院與全球趨勢並進，成為AOKpass電子健康護照平台的合作醫療體系；未來，也將因應航線擴增再進行服務，希望能零時差的讓民眾都能順利通行於各國之間。
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