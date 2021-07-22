「秘密客」出動！查獲中彰2代檢廠「放水」

公路總局台中區監理所今天說，中彰投三縣市共148家代檢廠，每年約有9成4車輛透過代檢廠檢驗，去年下半年起推出秘密客行動，查獲2家代檢廠有檢驗不實「放水」情事。其中，位於台中的代檢廠鎖住固定將側滑儀器，處以減少驗車額度一個月；另一家位於彰化的代檢廠則是在檢驗後輪剎車力時拉起手剎車增強剎車力，檢驗員遭處停檢3個月處分。

台中區監理所說明，為防範代檢廠檢驗「放水」，台中區監理所及所屬豐原、彰化、南投監理站每月都會針對代檢廠實地查核檢驗數據及方法是否正確，另外，監理所站人員平時也透過遠端監視系統，即時直接線上抽看代檢廠的驗車過程，若發現有未落實檢驗情形，依規定對代檢廠處分，從減少驗車數、停檢或最重的廢止代檢資格等。

台中區監理所指出，台中區監理所去年下半年配合公路總局推出秘密客行動，由政風及專業車檢人員駕駛經過特殊調整的車輛到代檢廠驗車，當場查獲位於台中的代檢廠將側滑儀器鎖住固定，另一家彰化代檢廠則於檢驗後輪剎車力時拉起手剎車增強剎車力。這二家代檢廠分別處以減少驗車額度一個月，以及檢驗員停檢3個月的處分。