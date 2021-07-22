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豐原醫院中西醫併治新冠肺炎 加速轉陰且減少重症

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
豐原醫院中醫會診治療結果分析發現，有服用中藥者，轉陰時間較短。圖／豐原醫院提供
豐原醫院中醫會診治療結果分析發現，有服用中藥者，轉陰時間較短。圖／豐原醫院提供

5月中旬國內新冠肺炎疫情爆發後，衛福部豐原醫院為台中區專責醫院之一，積極收治患者，因確診者日益增多、隱形缺氧、猝死、重症死亡率升高，豐原醫院讓中醫團隊進入，中西醫併治，發現可縮短病毒存在時間，且加快轉陰時間，減少朝重症發展機率。

豐原醫院中醫師鄭名惠表示，專責病房照護中，喘、胸悶及胸痛是中重症患者常有的症狀。41歲朱姓女性患者因發燒、乾咳、血氧低，診斷為新冠肺炎住進隔離病房，住院後第3天因胸部雙側X光浸潤發布病危通知，於住院第6天會診中醫，在中藥介入整合治療3天後，可由簡單式面罩降至鼻導管，血氧濃度由97%提高至100%，第3天不用氧氣設備，血氧也達97%，並解除病危通知，兩周內CT值>30，症狀緩解，解除隔離順利出院。

針對檢疫所輕症患者，豐原醫院中醫團隊則使用衛生福利部核准「台灣清冠一號濃縮製劑」，再根據疾病發展及患者體質做加減調整，常見的咽癢咳嗽、低燒，都可以於3天左右減緩，甚至消失。

鄭名惠說，有些患者因療效明顯，會主動要求繼續服用中藥，甚至解隔離後攜中藥回家調養，因為解隔離時可能CT值>30，但PCR仍然陽性，繼續服用中藥調理幾乎都可在1周後轉為陰性。而部分患者因為擔心病情出現焦慮失眠，中醫也能協助改善，安撫病人。

豐原醫院中醫會診治療結果分析發現，檢疫所同時間、同工作地點確診患者中，有服用中藥者，轉陰時間較短，且平均確診第22天，有用中藥組已經「全部轉陰」，而沒用中藥組一半以上的患者只有CT值>30，轉陰需要更久的時間，顯示中西醫合併治療可加快轉陰時間，縮短病毒存在時間；而住院需呼吸器氧氣治療總天數達10天以上的患者，在4至6天後即可脫離呼吸器，減少朝重症發展機率。

豐原醫院中醫師鄭名惠表示，專責病房照護中，喘、胸悶及胸痛是中重症患者常有的症狀。圖／豐原醫院提供
豐原醫院中醫師鄭名惠表示，專責病房照護中，喘、胸悶及胸痛是中重症患者常有的症狀。圖／豐原醫院提供

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