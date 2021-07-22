今天「大暑」最熱、陽氣最旺 小心4個禁忌傷身

夏天高溫持續，今（7月22日）是24節氣中的「大暑」，也是全年溫度最高、陽氣最旺盛的節氣，知名的民俗專家、命理老師楊登嵙分享大暑如何開運養生秘訣與禁忌，供民眾參考。

楊登嵙談到「大暑」這天氣溫高，讓人感到炎熱，所以容易流很多汗、易動肝火，也會覺得睏倦乏力、食慾不振、急躁焦慮等，他建議大家這時要調整心態，「心靜自然涼」；另外「冬病夏治」、「寒病夏治」，一些在冬季比較容易發作的病應該在夏季治療，如慢性支氣管炎、肺氣腫、支氣管哮喘、腹瀉、風濕痺症等陽虛症，也可以趁這時候治療保養。

大暑「五個食的養身秘訣和四個禁忌」：

一、飲食宜「以清為補」 宜補氣清暑，宜健脾養胃，宜藥粥進補。清補食物有綠豆、百合、黃瓜、豆芽、鴨肉等；補氣清暑食物有冬菇、紫菜、西瓜、番茄等，亦可選用西洋參、太子參、黃芪；健脾養胃食物有赤小豆、薏米、南瓜等；藥粥有綠豆粥、扁豆粥、蓮子粥、薏米粥等。 二、宜吃苦味的食物 苦瓜，可清熱解暑；苦菜，可防治貧血；苦蕎麥，可清腸排毒等。苦味食物不僅清熱，還能解熱祛暑、消除疲勞。所以，大暑時節，適當吃苦味食物，可健脾開胃、增進食慾，遠離濕熱邪氣，還可預防中暑。 此外，苦味食物還可使人產生醒腦、輕鬆的感覺，有利於人們在炎熱的夏天恢復精力和體力，減輕或消除全身乏力、精神萎靡等不適。 三、宜吃三種瓜果 西瓜，可生津止渴；甜瓜，可清熱利尿；哈密瓜，可緩解焦慮。夏天，酷熱的天氣使人體過度出汗，消耗了大量體液，並消耗了各種營養物質，因此很容易感覺到身體乏力和口渴。吃瓜要適量不可過量，如果大量吃進生冷瓜果、寒性食物，會損傷脾胃陽氣，使脾胃運動無力，寒濕內滯，嚴重者則會出現腹瀉、腹痛等癥狀。 此外長庚醫院中醫部主任陳俊良指出，若是燥熱體質，夏季容易出現便秘、口乾舌燥、失眠、嘴破、冒痘等症狀，此時不妨吃些涼性水果，如西瓜、鳳梨、芒果、椰子等，其中西瓜堪稱「天然白虎湯」，清暑熱將火效果最好。容易腹瀉者則選擇木瓜、芭樂與蘋果等平性水果。 四、宜喝三種湯 雞湯，可提高免疫力；冬瓜荷葉湯，可降血壓；綠豆湯，可消暑、除煩惱。夏天一般以清淡的滋補食品為主，另外，瘦豬肉、鮮瓜果、芡實等食品都是夏天用以清補的食療聖品。 五、宜吃薑 俗語說：「冬吃蘿蔔夏吃薑，不勞醫生開藥方」。 六、忌油膩食物 吃了大量的油膩食物會加重胃腸的負擔，使大量血液滯留於胃腸道，輸送到大腦的血液相對減少，人體就會感到疲憊加重，更容易引起消化不良。 七、忌喝冷飲 很多人喜歡以喝冷飲、吃冰品等方式消暑降溫，這太寒涼，非但不能降火，對身體反而會造成傷害，消暑切勿吃太寒涼，當心物極必反。 八、忌大量飲水 應該採取少量、多次飲水的方法，每次以不超過300毫升為宜，切忌狂飲不止。因為，大量飲水不但會沖淡胃液，進而影響消化功能，還會引起反射排汗亢進，結果會造成體內的水分和鹽分大量流失，嚴重者會發生熱痙攣。 九、忌空腹飲茶 忌空腹飲茶，尤其是腸胃狀況不是很好的人。

衣的開運大法：

忌曝曬

大暑室外溫度高，若長時間曝曬，會造成人體脫水、中暑等症狀，中暑之後，人體體溫調節功能失調，體內熱量過度積蓄，從而引發神經器官受損。建議穿吸汗排熱功能及輕便舒適的服裝，大太陽底下行走要戴帽子遮陽。

住的開運大法：

一、忌長時間吹空調

長時間在空調環境下工作學習的人，因空氣不流通，環境得不到改善，會出現頭昏、鼻塞、打噴嚏、耳鳴、記憶力減退、乏力等症狀，以及一些皮膚過敏的症狀，例如皮膚發緊發乾、易過敏、皮膚變差等，這類現象在現代醫學上稱之為「空調綜合症」或「空調病」。

二、忌冷水洗浴

夏季天氣炎熱，人的毛細孔均處於開泄狀態，因此，寒氣極易侵入人體，導致陽氣暗損。身體在燥熱的情況下，突然下到冷水裡，身體受到冷的刺激，會造成不適，一冷一熱更容易得風濕。即使是熱水洗浴，亦要注意洗浴後避風，嬰兒及小孩更需注意。

行的開運大法：

忌熬夜

「大暑」炎熱，容易耗氣，最好能早點休息，不要熬夜。要調整起居，讓睡眠充足，中午應午睡半至一小時，因睡眠與情緒和免疫力密切相關，睡眠不足抵抗力會變差。

育的開運大法：

忌大量勞動

天氣悶熱、潮濕，人體感覺不舒服，容易中暑。因此，要避免過度勞動，同時減少運動量，少出門活動。

樂的開運大法：

切勿急躁

「大暑」高溫酷熱，易動肝火，容易心煩意亂、食欲不振、急躁焦慮等；靜心養生，俗話說「心靜自然涼」，心態宜清靜，越是天熱越要「心靜」，以避免不良刺激。