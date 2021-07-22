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枋寮光電挨轟「種電毀文資」 生利能源要創雙贏

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
生利能源公司在屏東縣枋寮鄉新開村執行光電開發工程，場內二戰軍事遺跡碉堡引發「種電毀文資」地方抗爭，生利主動向縣文資所提報戰軍事遺跡為文化資產，希望創造綠能與文資永續共存的雙贏局面。記者潘欣中／翻攝
生利能源公司在屏東縣枋寮鄉新開村執行光電開發工程，場內二戰軍事遺跡碉堡引發「種電毀文資」地方抗爭，生利主動向縣文資所提報戰軍事遺跡為文化資產，希望創造綠能與文資永續共存的雙贏局面。記者潘欣中／翻攝

生利能源公司去年在屏東縣枋寮鄉新開村執行光電開發工程，施工時發現有日治時期「石頭營」軍事遺跡，引發「種電毀文資」地方抗爭，縣府啟動文資登錄審查程序，委員會認定不符合提報古蹟審查基準，不列冊追蹤，爭議仍未歇；生利能源順水推舟與大學合作展開保存與活化研究計畫，規畫打造全國首座綠能文資館，本月初主動向文資所提報戰軍事遺跡為文化資產，要創造綠能與文資永續共存的雙贏局面。

生利能源枋寮鄉新開村太陽能光電廠去年9月施工時，地方文史工作者以損及二戰日軍為抵禦美軍登陸的軍事要塞文化資產，和棲息坑道內的台灣稀有物種扁鼻蝠黃金蝙蝠群，訴求全面停工，也是台灣首個遭遇文化資產議題的光電場開發案；縣府請文史工作者提報古蹟文資登錄審查程序，5月認定不符合提報古蹟審查基準，不列冊追蹤，但認為具其他文化資產價值，縣府另案進行遺蹟調查研究與文化資產價值評估，以供後續保存參考。

「面對文資爭議　我們主動提報以實踐保存活化決心！」生利能源副總張淑雯說，枋寮石頭營二戰日軍要塞的古蹟身分提報，雖未符合審查基準，但生利為守護珍貴的文資價值，諮詢文化資產保存專家學者後，決定以「歷史建築」的文化資產類別，主動向縣文化資產保護所提報包含兩座機槍堡、附屬坑道以及觀測所，期許區內日軍二戰軍事遺跡能有合適的文化資產身分和明確的保存活化方向。

她說，生利能源始終秉持保護及活化文化資產初衷，從施工過程中發現案機槍堡開始，即持續與屏東大學文化創意產業學系教授林思玲合作，並諮詢歷史學、建築學與教育學的專家學者，持續為園區內規畫最適合的文化資產保存活化方案。

她說，歷史建築提報將是擘劃「生利文資綠能園區」重要一步，未來也會隨著縣文化資產保護所對此區文化資產的相關審查與審議，做工程範圍及施工方法的滾動式修正；此次提報若有獲文化資產歷史建築身分登錄，會先著手進行歷史建築保存與活化的工作，包括機槍堡及其相連附屬坑道與觀測所的結構安全維護，以及教育導覽相關活動的舉辦，讓文化資產保存落實園區營運中。

林思玲說，縣府另案進行石頭營二戰遺蹟調查研究與文化資產價值評估，未來生利對此區域保存方式也會隨著調查研究報告，與縣府審查評估結果做滾動式修正；她與生利正邀集更多具有歷史、文化資產與教育專業背景的學者專家，籌組「石頭營保存活化專家團隊」，研擬規畫更完整的「生利文資綠能園區」，並規畫系列觀光小旅行，帶動枋寮觀光活動，活絡地方經濟。

生利能源公司在屏東縣枋寮鄉新開村執行光電開發工程，場內二戰軍事遺跡引發「種電毀文資」和破壞山林的抗爭，生利主動向縣文資所提報軍事遺跡為文化資產，並公布持覆土植被的水土保持成果。記者潘欣中／翻攝
生利能源公司在屏東縣枋寮鄉新開村執行光電開發工程，場內二戰軍事遺跡引發「種電毀文資」和破壞山林的抗爭，生利主動向縣文資所提報軍事遺跡為文化資產，並公布持覆土植被的水土保持成果。記者潘欣中／翻攝

文化資產 歷史建築 文史工作者

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