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健身房微解封正常收費？消基會：會員可主張停繳月費

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
消基會主張，只有等到會員能夠無礙使用健身中心內各種健身器材與設備、選擇各式課程時，才是恢復正常營運與收費的時機。圖／消基會提供
消基會主張，只有等到會員能夠無礙使用健身中心內各種健身器材與設備、選擇各式課程時，才是恢復正常營運與收費的時機。圖／消基會提供

中央流行疫情指揮中心於7月13日宣布微解封健身中心只要遵守防疫指引便可開放。消基會今舉行線上記者會指出，不少民眾投訴健身中心宣稱有健身器材可使用，仍正常收月費。消基會說，如果只是降級並未解封，消費者使用權益的行使範圍不完整。消費者仍然可主張暫停繳納月費，會員權利有效期間也應順延。只有等到會員能夠無礙使用健身中心內各種健身器材與設備、選擇各式課程時，才是恢復正常營運與收費的時機。

三級警戒逾兩個月。消基會指出，期間消基會接獲不少消費者投訴健身房。消費糾紛樣態包括：健身中心因疫情而停止營業，但信用卡仍一直扣款；會員因疫情不知何時結束，想終止健身契約； 7月中旬微解封，但健身中心宣稱仍有健身器材可使用，故照例正常收月費。

消基會董事長黃怡騰指出，健身房「微解封」的條件包括人流管制、不得開放淋浴間等設備，消費者使用權益的行使範圍不完整。消基會秘書長徐則鈺認為，消費者若有疑慮不願使用，健身房不得向消費者收費。

消基會指出，三級警戒期間業者依政府規定暫停營業，此一停業原因係出於「政府規定」以及「不可歸責於消費者」，業者即應主動延長健身中心會員之會籍(含健身教練契約)，也不能要求消費者於暫停營業期間須辦理請假手續，更不可向消費者要求請假手續費。

對於指揮中心昨表示26日起「降級不解封」。消基會說，不論是「降級不解封」或是「微解封」，健身中心的營業與使用，仍繼續處於受政府高度使用條件管制措施之下。如果只是降級並未解封，消費者使用權益的行使範圍，依然不算完整。消費者仍可以以「不可歸責於消費者事由」仍然存續為理由，主張暫停繳納月費，並且不必另行辦理「暫停會員權行使」的請假手續，會員權利有效期間也應順延。

黃怡騰呼籲，政府尚未同意完全解封健身中心開放消費者使用之前，應延續三級警戒階段時的做法，即消費者無須辦理請假手續、業者不能無故收繳月費。待會員能夠無礙使用健身中心內各種健身器材、選擇各式課程時，才是恢復正常營運與收費的時機。

此外，在健身中心或運動場館運動動時，因為使用場地條件的限制，多因空間密閉、近距離接觸、或運動人員汗水交流，而有造成諸多難以避免的防疫顧慮。消基會呼籲，當消費者進出的健身中心仍屬高風險營業場所，且年輕人多數未施打疫苗屬於高風險族群，政府主管機關冒然開放十分不妥。當務之急，只有全面快速地為年輕人接種疫苗，並輔以進行PCR或一般快篩檢測陰性之才准進場，方是終結健身中心被迫停止營業的最佳良方。

健身 消基會 微解封

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