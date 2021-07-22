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解封在即卻肌力流失 復健治療師用球練足下肢肌力

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄即時報導
第三招，採坐姿，拉力球置於雙腳腳踝，雙手支撐椅子來穩定。用核心及下肢肌力將球往身體回收，來回用力。藉此可訓練核心、雙腳與下肢的肌力。照片／業者提供
第三招，採坐姿，拉力球置於雙腳腳踝，雙手支撐椅子來穩定。用核心及下肢肌力將球往身體回收，來回用力。藉此可訓練核心、雙腳與下肢的肌力。照片／業者提供

迎接鬆綁，大家心裡各自描繪趴趴走地圖，但最怕疫情期間宅居過久而讓下肢沒肌力軟腳。有位70歲的退休男子，就因疫情下從事靜態生活沒有運動，有次爬樓梯，竟只爬上一樓就雙腳無力痠痛。為增強下肢肌力，「活力得中山脊椎外科醫院」專業物理治療師蔡佳玲示範用顆球做的夾球三招運動，不僅好玩有趣，又可訓練下肢，讓下肢穩定，兼顧防跌的效果。

「活力得中山脊椎外科醫院」復健室蔡佳玲物理治療師指出，這位患者原本可爬三層樓，這次卻只能爬到一樓，就需要休息，是因缺乏運動引起的肌力不足。依統計，從30歲起，會逐年肌力流失，每10年將減少8%，長此以往將造成肌少症。尤其是年長者，下肢肌力的流失速度又比上肢快，再加上缺乏活動，平衡變差，很容易跌倒。老年人跌倒再發的比例也偏高，若老年人又有骨鬆情形，一旦跌倒，嚴重時會造成骨折，影響行動力。

要避免宅居期間因沒法外出或上健身房運動而引起下肢肌力不足，蔡佳玲物理治療師表示，可利用看電視時做些簡易的下肢運動，或利用時間起身活動，最好能減少靜態的生活作息。

蔡佳玲物理治療師並示範用顆球做的夾球三招運動，以增加下肢肌力，並可穩定下肢。每招運動每回做10-12次，一天做3-5回。

第一招，採坐姿，將拉力球（或枕頭）夾在大腿之間放著，可選擇外表不會滑動的球。兩腿用力往內夾。由於大腿內側肌肉較不易訓練，雙腿易無力，藉此運動可訓練大腿內收肌，克服爬樓梯或跨坐機車時的困難。

第二招，採坐姿，將拉力球放在膝蓋後側的大小腿之間，小腿用力往後夾，撐住。可藉此訓練大腿後側肌力。

第三招，採坐姿，拉力球置於雙腳腳踝，雙手支撐椅子來穩定。用核心及下肢肌力將球往身體回收，來回用力。藉此可訓練核心、雙腳與下肢的肌力。

第二招，採坐姿，將拉力球放在膝蓋後側的大小腿之間，小腿用力往後夾，撐住。可藉此訓練大腿後側肌力。照片／業者提供
第二招，採坐姿，將拉力球放在膝蓋後側的大小腿之間，小腿用力往後夾，撐住。可藉此訓練大腿後側肌力。照片／業者提供
第一招，採坐姿，將拉力球（或枕頭）夾在大腿之間放著，可選擇外表不會滑動的球。兩腿用力往內夾。由於大腿內側肌肉較不易訓練，雙腿易無力，藉此運動可訓練大腿內收肌，克服爬樓梯或跨坐機車時的困難。</p><!--7--><p> 照片／業者提供
第一招，採坐姿，將拉力球（或枕頭）夾在大腿之間放著，可選擇外表不會滑動的球。兩腿用力往內夾。由於大腿內側肌肉較不易訓練，雙腿易無力，藉此運動可訓練大腿內收肌，克服爬樓梯或跨坐機車時的困難。

照片／業者提供

治療師 疫情

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