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婦人腹大如5月孕肚 檢查發現20公分腫瘤藏腹內

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
婦人經超音波掃描發現骨盆內有一顆近20公分的腫瘤（紅圈處），經單孔腹腔鏡微創手術後切除。圖／大千綜合醫院提供
婦人經超音波掃描發現骨盆內有一顆近20公分的腫瘤（紅圈處），經單孔腹腔鏡微創手術後切除。圖／大千綜合醫院提供

苗栗縣50歲王姓婦人因下腹疼痛就醫，醫師發現她躺在檢查台上仍可輕易看到下腹突出，就像懷孕5個月的孕肚，詢問病史，她說以為自己中年發胖，所以沒在意，直到最近下腹疼痛難受才覺得不對勁。醫師以超音波掃描檢查，確認婦人骨盆內長了顆直徑近20公分的腫瘤，幸好腫瘤雖大卻是良性卵巢腫瘤，在接受單孔腹腔鏡微創卵巢腫瘤切除手術後，婦人順利恢復健康。

大千綜合醫院婦產科醫師詹德鑫表示，近20年來腹腔鏡手術已逐漸取代傳統的婦科腫瘤開腹切除手術，醫師只需在病人腹部開3、4個1至1.5公分的小切口，就可將腹部腫瘤切除，有傷口小、恢復快優點。這次婦人接受的單孔腹腔鏡微創手術，只需在病人肚臍下切1個1.5至2公分的小傷口，再搭配特殊的傷口固定器，即可將20公分大的卵巢腫瘤順利切除，出血量只有10CC左右，住院3天即出院。

他指出，卵巢腫瘤初期常有腹部腫脹、腰圍變粗或發胖、下腹部不舒服等症狀，由於與腸胃問題類似，因此常被忽略，提醒婦女定期接受骨盆內診、腹部或陰道超音波檢查，若是出現上述症狀，記得及早就醫檢查與治療。

詹德鑫醫師提醒婦女定期接受婦科相關檢查，才能早期發現及治療。圖／大千綜合醫院提供
詹德鑫醫師提醒婦女定期接受婦科相關檢查，才能早期發現及治療。圖／大千綜合醫院提供

腫瘤 微創手術 醫師

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