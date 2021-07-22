淋雨濕身加這動作恐「又癢又腫」 醫：千萬別做

烟花颱風逼近台灣，可能帶來致災性豪大雨，醫師提醒民眾，除了做好防颱準備，也須注意個人衛生及防護措施，像是雨水噴到眼睛，千萬別用手揉眼睛，以免導致急性過敏性結膜炎；而雨水中多半含有細菌，若不小心飲用被汙染的水、或停電而解凍過久的食物，也可能出現腹瀉，民眾應提高警覺，避免影響自身健康。

書田診所眼科主任王司宏表示，門診曾遇過患者在豪雨中出門，雨水噴到眼睛後揉眼睛，導致急性過敏性結膜炎，眼睛又癢又紅腫。他指出，空氣中多少髒汙的懸浮顆粒，揉眼睛會使髒汙的雨水或細菌進入眼睛，容易過敏或是有配戴隱形眼鏡者，應洗臉或是以乾淨的毛巾、衛生紙將雨水拭去。

王司宏指出，下雨時盡量別淋雨，若眼睛不小心被雨水噴到，可用生理食鹽水沖洗眼睛，戴隱形眼鏡可到目的地後再戴上，降低感染風險。引發急性過敏性結膜炎，就醫後依照醫師指示用藥，約3天可恢復。

此外，機車族在風雨中騎車，若戴半罩式安全帽，雨水直接打在臉上，灰塵、髒汙的雨水容易進入眼睛，建議要帶護目鏡保護眼睛，戴全罩式安全帽可阻擋雨水直接噴到眼睛，但容易產生霧氣，可將面罩留醫點空隙，保持空氣流通。

胃腸肝膽科主任王志堂提醒，颱風來襲可能出現淹水或停電等災情，若民眾誤喝被汙染的水，或吃到冰箱停電而解凍過久的食物、或泡過汙水的食物，可能出現腹痛、腹瀉、噁心感，部分伴有血便、發燒等症狀，若發生在孩童、老年人或慢性病患，症狀可能較嚴重，多數成年人在3到5天內可改善，建議注意水分、電解質補充，以免脫水。

王志堂說，預防急性腸胃炎，要注意飲水、食物是否受到汙染，飲用水需先煮沸或是使用瓶裝水，食物食用前確認有煮熟，有泡過水或解凍過久請勿食用，並注意個人衛生，隨時洗手，倘有相關症狀應儘早就醫診斷治療。