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台灣第一人！消弭月經不平等 林薇獲黛安娜人道主義獎

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
「小紅帽Little Red Hood」創辦人林薇，獲得英國2021黛安娜人道主義獎。圖／取自林薇臉書
「小紅帽Little Red Hood」創辦人林薇，獲得英國2021黛安娜人道主義獎。圖／取自林薇臉書

「小紅帽Little Red Hood」創辦人林薇獲得英國2021黛安娜人道主義獎，她在臉書上表示，獲獎是興奮，是感動，更是意志堅定的，而它的意義，是肯定，也是責任，也代表從今而後將持續無懼，溫柔而無畏。

小紅帽自2019年創立，該單位透過倡議、遊說等方式，致力透過教育、物資捐助等行動，消弭月經不平等、月經汙名化，以及月經貧窮。林薇說，關注月經議題，踏上推動平權這條路，只是因為她打從心裡相信，這世界上的每一個人，都是重要的，也都值得被自己與他人好好對待。

林薇在個人臉書上分享獲得黛安娜人道主義獎（The Diana Award 2021）的訊息，她說，這是一個對於從事人道救援與社會關懷的青年，莫大的殊榮，超乎言喻的肯定，她除了感謝，還有提醒與責任，她將會持續做好手邊每一件我們所及、可以做好的小事。

林薇也說，作為第一位獲獎的台灣人，她在填寫獲獎資料時，堅定且自信地與執行團隊溝通，表達她希望能在國家名單上加上台灣的訴求，後來真的看見名單上加上了台灣，這件事令她深感驕傲與感動，也讓台灣的美與善，被更多人看見。

林薇說，我們生而不同，但正因為這些差異，而使我們各個獨特且重要。願終有一天，人們不再因為生來的特質與認同，而受到限制與感到困擾。

小紅帽臉書也分享這項獲獎消息，小紅帽團隊表示，這個獎項很突然、很驚喜、很感動，更多的是感謝。「願同處這個世界的你我，都不再為月經所困。」邀請大家在這場以月經為名的運動，與他們並肩同行。

林薇除了創辦小紅帽，去年全球疫情風暴下，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞曾指台灣對他人身攻擊，林薇在社群媒體上傳中英雙語公開信，要求譚德塞為不實指控致歉，蔡英文總統以及許多名人都曾向她表示感謝。

小紅帽自2019年創立，該單位透過倡議、遊說等方式，致力透過教育、物資協助、社工增能等行動，消弭月經不平等、月經汙名化、月經貧窮。圖／取自小紅帽臉書
小紅帽自2019年創立，該單位透過倡議、遊說等方式，致力透過教育、物資協助、社工增能等行動，消弭月經不平等、月經汙名化、月經貧窮。圖／取自小紅帽臉書
小紅帽自2019年創立，該單位透過倡議、遊說等方式，致力透過教育、物資協助、社工增能等行動，消弭月經不平等、月經汙名化、月經貧窮。圖／取自小紅帽臉書
小紅帽自2019年創立，該單位透過倡議、遊說等方式，致力透過教育、物資協助、社工增能等行動，消弭月經不平等、月經汙名化、月經貧窮。圖／取自小紅帽臉書

林薇 黛安娜 譚德塞

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