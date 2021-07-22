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「克菌寧」殺菌液現異物恐影響效果 食藥署回收2萬瓶

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
手術房洗手殺菌液「克菌寧殺菌水溶液 2%」出現異物遭回收。圖／食藥署提供
手術房洗手殺菌液「克菌寧殺菌水溶液 2%」出現異物遭回收。圖／食藥署提供

手術房洗手殺菌液「克菌寧殺菌水溶液 2%」出現異物，衛福部食藥署要求回收兩批號，共2萬瓶，須於8月13日前完成回收。

手術前使用消毒液進行皮膚清潔可減少皮膚上存在的微生物，進而降低手術傷口後感染的風險。

牛耳國際生技有限公司生產的「克菌寧殺菌水溶液 2%」主要用於手術前手部消毒、病房手部消毒、病人手術前皮膚消毒。 但發現兩批產品（批號2022-2102及2022-2113）有產生沈澱物的不良情形。

食藥署藥品組科長洪國登表示，由於還不確定沈澱物是什麼物質，因此還不能確定風險。如果只是單純的異物，風險較小；但如果是化學反應產生的沉澱物，則可能影響殺菌液的效果。

他說，該殺菌液因屬指示用藥，並無健保年使用量，但主要銷往醫療院所使用，因此提醒院所注意。

食藥署已要求廠商擴大檢查是否有其他批號產品出現沈澱物情形，並於8月13日前完成回收作業，一併繳交報告書。各醫療院所、藥商、藥局也應配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應；若未能於期限內完成回收，則開罰20萬至500萬元。

手術 食藥署 健保

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