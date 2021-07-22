男童血糖高到簡易血糖機測不出 原來糖尿病酮酸中毒

10歲男童精神好但是有點喘，家人擔心像是新冠肺炎「快樂缺氧」症狀，日前向苗栗縣頭份市為恭紀念醫院求診第一時間血糖高到簡易血糖機都測不出，抽血發現高血糖、重碳酸鹽過低、呈微酸性，血液、尿液有酮體反應，確診糖尿病酮酸中毒，及時醫治救命。

糖尿病大多數發生在成人，小孩糖尿病較少見，男童不胖，家族也沒有糖尿病史，收治的為恭小兒科主任李浩遠檢查男童肺部沒有異常，懷疑高血糖引發的喘氣，第一時間簡易血糖機還測不出來，經抽血查出血糖每分升976毫克，正常69到104毫克，重碳酸鹽每公升3.9毫莫耳，正常19到25毫莫耳，酸鹼度PH6.996，正常7.35到7.45，且血液、尿液有酮體反應，確診為糖尿病酮酸中毒。

醫護30分鐘內快速滴注生理食鹽水，補充水分和電解質，一直注射到血壓穩定為止，此外，給予胰島素和調整電解質，補鉀以預防低鉀血症，治療期間定期檢查血糖和血鉀，健康出院後，家屬感謝為恭兒科醫護人員的救治。

李浩遠表示，糖尿病酮酸中毒除了缺氧，也有可能有腸胃炎或腹部急症症狀，接下去會脫水，如果脫水程度嚴重至足以引起循環血液量的減少，則可能出現心動過速和低血壓，呼吸會變得困難且深快，呼氣中有丙酮，如果沒有及時治療，因為血液高滲壓出現意識障礙、昏迷，最後會因腦水腫和休克而死亡，病程較為快速，沒有及時診斷是非常危險的。

他說，兒童期絕大部分屬於第一型糖尿病，即胰島素依賴型糖尿病，必須仰賴外來的胰島素，維持正常的代謝，防止酮症的發生，若體內沒有足夠胰島素，則會發生酮酸中毒，這時常有達10%的脫水，並有呼吸深且急的現象，可能會像是肺炎有會喘的症狀，臨床要特別小心。