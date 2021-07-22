中國大陸蟬聯我農產出口最大國 外銷漁產類增水果衰退

中國大陸多年來蟬聯我國農產品外銷最大國，根據農委會最新出爐的農業貿易統計，今年1到6月農產品外銷中國大陸產值為5億6316萬6000美元，比去年4億9553萬3000美元，增加13.6%，但量少了14.3%；即使今年上半年，中國大陸對我仍實施鳳梨、肉品禁令，但我國今年上半年，外銷中國大陸農產品仍增加。

根據最新出爐的今年上半年農業貿易統計顯示，今年1到6月，整體出口27億7818萬7000美元，比去年同期23億6271萬5000美元，增加17.6%。

農委會分析，我國的新冠肺炎疫情從5月開始才趨於嚴峻，但其實前半年農產品外銷出口情況還不錯； 去年上半年農產品出口產值和前年同期相比衰退14%，主要是因為去年新冠肺炎疫情年初就爆發嚴峻造成影響，今年上半年農產品的出口也沒辦法說是增加，僅能顯示恢復前年上半年、疫情尚未發生時的樣態。

根據農業貿易統計顯示，我國農產品出口前十大國家中，中國大陸持續蟬聯第一，出口值5億6316萬6000美元，占我國農產品總出口值的20%；排名第二的美國占15.3%、排名第三的日本占14.4%，但美國比去年同期增長40%，日本卻衰退2.7%，其餘國家權增加；而我國的農產品進口大國，則以美國最多占25.2%，和去年同期相比增加24.1%；中國大陸則占了7.1%排名第二。

農委會國際處副處長林志鴻表示，整體來說，農產品出口還是增加的，基本上疫情並未對農產品進出口造成太大影響，出口的量與出口直都略為增加，產值增加多17%，量則增加5%，漁產品增加比較大17%，水果成長幅度不高，但整體也多了5.8%，穀類製品多2.9%，花卉與種苗還是成長了12.9%。

他說，國外疫情一直都很嚴峻，而國內疫情從5月底才開始爆發，今年的外銷樣態從去年的震盪，回復到前年上半年的正常模式，能夠逐步恢復，與農委會推出的各項外銷的輔導措施有關，多少也有點效果出來。

中國大陸仍為我國最大的農產品貿易國，今年疫情在5月底才開始嚴峻，其實前半年出口的情形仍不錯，外銷中國大陸的產品互有消長，比如水產類、冷凍魷魚、活石斑魚、午仔魚等水產品賣的不少，冷凍魷魚增加了3800萬美金、活石斑也多了2500多萬美金，還有午仔魚也多了500多萬美金；另外，酒類、羽毛羽絨、茶葉，還有比較早生產的釋迦外銷大陸，也都比去年同期增加不少。