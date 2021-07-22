快訊

不是安慰劑！吳鈴山解盲高端「打到真疫苗」 曝副作用

游泳／中華隊王星皓主要對手 俄國奪牌希望鮑羅廷染疫退賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

烟花颱風最新暴風圈侵襲機率出爐 這縣市機率最高

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
根據最新暴風圈侵襲機率顯示，北台灣縣市侵襲機率還有五成上下，其中以基隆市最高，仍有57%。圖／氣象局提供
根據最新暴風圈侵襲機率顯示，北台灣縣市侵襲機率還有五成上下，其中以基隆市最高，仍有57%。圖／氣象局提供

中央氣象局昨已針對中度颱風烟花發布海上颱風警報，接近台灣過程中持續在增強。根據最新暴風圈侵襲機率顯示，北台灣縣市侵襲機率還有五成上下，其中以基隆市最高，侵襲機率仍有57%。

氣象局最新資料顯示，各地暴風圈侵襲機率以基隆市最高，有57%，其次是宜蘭縣54%、台北市50%、新北市48%、桃園市42%，花蓮縣和新竹縣也各有35%和31%。

烟花颱風上午8時的中心位置在台北的東南東方約490公里海面上，以每小時5公里速度，向西轉西北西緩慢進行。

氣象局表示，烟花颱風目前緩慢增強中，該颱風預估明後兩天最接近台灣，將從台灣東北方外海通過，通過時暴風圈邊緣離東北部和雙北陸地很接近，但處於導引氣流不明顯又複雜環境，若明天北轉角度偏東，暴風圈範圍就不一定影響陸地。今天發布陸上警報機率不高，明天要視颱風是否北轉才會發步。

影響方面，氣象局說，今天烟花外圍環流帶來一陣一陣降雨，北台灣降雨則愈來愈長，雨勢也愈來愈明顯，北部山區恐出現豪雨，此外雨勢也逐漸往中南部移動，將出現間歇性短暫雨，白天到晚上，降雨機率逐漸提高。明後兩天北台灣降雨持續明顯，山區同樣注意豪雨以上降雨，其他區留意間歇性降雨，有時也會有明顯驟雨。

中央氣象局發布豪雨特報，第6號颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，台中以北及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。

根據最新暴風圈侵襲機率顯示，北台灣縣市侵襲機率還有五成上下，其中以基隆市最高，仍有57%。圖／氣象局提供
根據最新暴風圈侵襲機率顯示，北台灣縣市侵襲機率還有五成上下，其中以基隆市最高，仍有57%。圖／氣象局提供
烟花颱風上午8時的中心位置在台北的東南東方約490公里海面上，以每小時5公里速度，向西轉西北西緩慢進行。圖／氣象局提供
烟花颱風上午8時的中心位置在台北的東南東方約490公里海面上，以每小時5公里速度，向西轉西北西緩慢進行。圖／氣象局提供
豪雨特報。圖／氣象局提供
豪雨特報。圖／氣象局提供

烟花颱風 氣象局

延伸閱讀

烟花颱風來勢洶洶 嘉義縣蚵民拖蚵棚進漁港避風雨

烟花颱風逼近台灣！公總示警7公路路段恐實施管制

烟花增強長胖 周五、周六最近北台

烟花逼近北台 員山子分洪可能啟動降基隆河洪峰減水患

相關新聞

彭啟明指烟花颱風緩慢牛步 挾雨彈9縣市豪雨、大雨特報

中度颱風烟花明後天最接近台灣，今天受到外圍環流影響，北部清晨就出現明顯雨勢，中部也開始有雨。中央氣象局今天上午針對九縣市...

烟花颱風增強逼近中南部將有雨 這關鍵影響是否發陸警

中央氣象局持續針對烟花颱風發布海上颱風警報。氣象局說，烟花正緩慢接近中，預計明後天最靠近，風雨影響愈來愈明顯。今天除了北...

納莉前車之鑑 北捷仿潛水艇設計隔艙

台北捷運在廿年前納莉颱風來襲時曾遭洪水湧入，導致板南線、淡水線、新店線等路線嚴重受損，風災三個月後才恢復正常營運，北捷事...

颱風還沒到 菜價先漲近兩成

烟花颱風還沒到，菜價已先聞聲上揚。根據台北農產運銷公司統計，昨每公斤平批發價四十元，較周一休市前的交易日（七月十八日）卅...

男童血糖高到簡易血糖機測不出 原來糖尿病酮酸中毒

10歲男童精神好但是有點喘，家人擔心像是新冠肺炎「快樂缺氧」症狀，日前向苗栗縣頭份市為恭紀念醫院求診第一時間血糖高到簡易...

防疫宅在家少運動 當心變「弱肌」雙腿沒力不聽使喚

三級警戒宅居在家少運動，當心雙腳疲軟不聽使喚，高雄一名70歲退休男子疫情期間不常運動，最近爬樓梯只爬一樓雙腳就沒力，物理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。