烟花颱風最新暴風圈侵襲機率出爐 這縣市機率最高

中央氣象局昨已針對中度颱風烟花發布海上颱風警報，接近台灣過程中持續在增強。根據最新暴風圈侵襲機率顯示，北台灣縣市侵襲機率還有五成上下，其中以基隆市最高，侵襲機率仍有57%。

氣象局最新資料顯示，各地暴風圈侵襲機率以基隆市最高，有57%，其次是宜蘭縣54%、台北市50%、新北市48%、桃園市42%，花蓮縣和新竹縣也各有35%和31%。

烟花颱風上午8時的中心位置在台北的東南東方約490公里海面上，以每小時5公里速度，向西轉西北西緩慢進行。

氣象局表示，烟花颱風目前緩慢增強中，該颱風預估明後兩天最接近台灣，將從台灣東北方外海通過，通過時暴風圈邊緣離東北部和雙北陸地很接近，但處於導引氣流不明顯又複雜環境，若明天北轉角度偏東，暴風圈範圍就不一定影響陸地。今天發布陸上警報機率不高，明天要視颱風是否北轉才會發步。

影響方面，氣象局說，今天烟花外圍環流帶來一陣一陣降雨，北台灣降雨則愈來愈長，雨勢也愈來愈明顯，北部山區恐出現豪雨，此外雨勢也逐漸往中南部移動，將出現間歇性短暫雨，白天到晚上，降雨機率逐漸提高。明後兩天北台灣降雨持續明顯，山區同樣注意豪雨以上降雨，其他區留意間歇性降雨，有時也會有明顯驟雨。