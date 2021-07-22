快訊

不是安慰劑！吳鈴山解盲高端「打到真疫苗」 曝副作用

游泳／中華隊王星皓主要對手 俄國奪牌希望鮑羅廷染疫退賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男常抽菸喝酒吃檳榔 吞嚥困難一查惡性腫瘤已阻塞食道

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
病患接受內視鏡微創食道癌手術術後。圖／新竹馬偕醫院提供
病患接受內視鏡微創食道癌手術術後。圖／新竹馬偕醫院提供

新竹一名從事建築業的58歲張姓男子平時有抽菸、飲酒、吃檳榔習慣，近日因吞嚥困難到新竹馬偕醫院就診，做胃鏡檢查發現惡性腫瘤已阻塞食道。醫師先安排「前輔助性電療化療」縮小病灶，再進行「微創手術」切除腫瘤及食道重建，所幸張恢復情況良好，手術後11日已可正常進食、活動，出院返家。

新竹馬偕醫院胸腔外科醫師劉洋帆指出，食道是食物進入胃腸必經之處，容易受致癌因子與病菌的刺激而引發癌變。食道癌於東亞包括台灣的發生率相對較高，除發生率與致死率逐年上升外，病患也有年輕化的趨勢，平均發病年齡為55至75歲，菸、酒、檳榔，是形成食道癌三大危險因子，具有二種危險因子則平均發病年齡提早5歲；當三種危險習慣都有時，發病時間至少提早10年。另外，常吃含亞硝胺類的食物 （如香腸、臘肉）或刺激性食物，都容易使食道病變致癌。

劉洋帆說，漸進式吞嚥困難是食道癌最常見的症狀，通常會伴隨體重減輕甚至胸痛，而腫瘤出血會造成貧血或解黑便。早期食道癌不易診斷，等有症狀出現時，大多是中晚期，因此食道癌屬典型的「短命癌」，晚期病患5年存活率不到20%。

目前外科手術仍是根治食道癌最好的辦法。但傳統手術需開膛（將食道完全切除）兼剖腹（將胃或大腸塑形後拉至胸腔重建食道），術後併發症多，生活品質不佳。

劉洋帆說，食道癌患者手術前後常需接受輔助性電療化療，「微創手術」有助於減少病患術中失血量、減輕術後疼痛、減少併發症發生、幫助病患提早進食並縮短住院天數，保留體力更增加患者治療成功機會。新竹馬偕醫院引進達文西機器人手臂系統後，他與一般外科主任張政傑合作完成「竹苗第一例達文西食道癌微創手術」讓食道癌臨床治療邁入新的里程碑，提供竹苗民眾更完善的治療選擇。

病患接受內視鏡微創食道癌手術術後。圖／新竹馬偕醫院提供
病患接受內視鏡微創食道癌手術術後。圖／新竹馬偕醫院提供

微創手術 食道癌 新竹

延伸閱讀

新竹裝訓部一官兵染疫 接觸者PCR檢測全陰性

新竹英迪格首推「中秋夜光禮盒」 預購享9折優惠

挺尖石水蜜桃 新竹大遠百助小農做公益

替代役男檢舉里長們室內脫罩抽菸遭記過 雲縣府調查

相關新聞

彭啟明指烟花颱風緩慢牛步 挾雨彈9縣市豪雨、大雨特報

中度颱風烟花明後天最接近台灣，今天受到外圍環流影響，北部清晨就出現明顯雨勢，中部也開始有雨。中央氣象局今天上午針對九縣市...

烟花颱風增強逼近中南部將有雨 這關鍵影響是否發陸警

中央氣象局持續針對烟花颱風發布海上颱風警報。氣象局說，烟花正緩慢接近中，預計明後天最靠近，風雨影響愈來愈明顯。今天除了北...

納莉前車之鑑 北捷仿潛水艇設計隔艙

台北捷運在廿年前納莉颱風來襲時曾遭洪水湧入，導致板南線、淡水線、新店線等路線嚴重受損，風災三個月後才恢復正常營運，北捷事...

颱風還沒到 菜價先漲近兩成

烟花颱風還沒到，菜價已先聞聲上揚。根據台北農產運銷公司統計，昨每公斤平批發價四十元，較周一休市前的交易日（七月十八日）卅...

鄭州暴雨釀嚴重災情 彭啟明指烟花也脫不了關係

中國大陸河南省鄭州市等地近日遭暴雨侵襲，造成嚴重災損及死傷。天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專說，這在...

男童血糖高到簡易血糖機測不出 原來糖尿病酮酸中毒

10歲男童精神好但是有點喘，家人擔心像是新冠肺炎「快樂缺氧」症狀，日前向苗栗縣頭份市為恭紀念醫院求診第一時間血糖高到簡易...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。