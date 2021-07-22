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男常抽菸喝酒吃檳榔 吞嚥困難一查惡性腫瘤已阻塞食道
新竹一名從事建築業的58歲張姓男子平時有抽菸、飲酒、吃檳榔習慣，近日因吞嚥困難到新竹馬偕醫院就診，做胃鏡檢查發現惡性腫瘤已阻塞食道。醫師先安排「前輔助性電療化療」縮小病灶，再進行「微創手術」切除腫瘤及食道重建，所幸張恢復情況良好，手術後11日已可正常進食、活動，出院返家。
新竹馬偕醫院胸腔外科醫師劉洋帆指出，食道是食物進入胃腸必經之處，容易受致癌因子與病菌的刺激而引發癌變。食道癌於東亞包括台灣的發生率相對較高，除發生率與致死率逐年上升外，病患也有年輕化的趨勢，平均發病年齡為55至75歲，菸、酒、檳榔，是形成食道癌三大危險因子，具有二種危險因子則平均發病年齡提早5歲；當三種危險習慣都有時，發病時間至少提早10年。另外，常吃含亞硝胺類的食物 （如香腸、臘肉）或刺激性食物，都容易使食道病變致癌。
劉洋帆說，漸進式吞嚥困難是食道癌最常見的症狀，通常會伴隨體重減輕甚至胸痛，而腫瘤出血會造成貧血或解黑便。早期食道癌不易診斷，等有症狀出現時，大多是中晚期，因此食道癌屬典型的「短命癌」，晚期病患5年存活率不到20%。
目前外科手術仍是根治食道癌最好的辦法。但傳統手術需開膛（將食道完全切除）兼剖腹（將胃或大腸塑形後拉至胸腔重建食道），術後併發症多，生活品質不佳。
劉洋帆說，食道癌患者手術前後常需接受輔助性電療化療，「微創手術」有助於減少病患術中失血量、減輕術後疼痛、減少併發症發生、幫助病患提早進食並縮短住院天數，保留體力更增加患者治療成功機會。新竹馬偕醫院引進達文西機器人手臂系統後，他與一般外科主任張政傑合作完成「竹苗第一例達文西食道癌微創手術」讓食道癌臨床治療邁入新的里程碑，提供竹苗民眾更完善的治療選擇。
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