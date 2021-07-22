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彭啟明指烟花颱風緩慢牛步 挾雨彈9縣市豪雨、大雨特報

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
氣象局針對9縣市發布豪雨、大雨特報。圖／氣象局提供
氣象局針對9縣市發布豪雨、大雨特報。圖／氣象局提供

中度颱風烟花明後天最接近台灣，今天受到外圍環流影響，北部清晨就出現明顯雨勢，中部也開始有雨。中央氣象局今天上午針對九縣市發布豪雨、大雨特報，中部以北出門記得攜帶雨具。

氣象局發布的豪雨、大雨特報，受烟花颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今新竹縣、苗栗縣山區有局部大雨或豪雨，台中以北地區、宜蘭山區有局部大雨發生的機率。

氣象局說，儘管颱風還有離台灣一段距離，外圍環流帶來一陣一陣降雨，今天北台灣降雨則愈來愈長，雨勢也愈來愈明顯，北部山區恐出現豪雨，此外雨勢也逐漸往中南部移動，將出現間歇性短暫雨，白天到晚上，降雨機率逐漸提高。

明後兩天北台灣降雨持續明顯，山區同樣注意豪雨以上降雨，其他區留意間歇性降雨，有時也會有明顯驟雨。

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專說，緩慢牛步的烟花颱風，從會喘的小跑步，現在是走路而已。

烟花颱風 豪雨 氣象局

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