烟花颱風增強逼近中南部將有雨 這關鍵影響是否發陸警

中央氣象局持續針對烟花颱風發布海上颱風警報。氣象局說，烟花正緩慢接近中，預計明後天最靠近，風雨影響愈來愈明顯。今天除了北部降雨持續，中南部愈晚雨勢愈大。至於是否發步陸上颱風警報，氣象局說，要看明天颱風是否北轉而定。

根據氣象局最新預報資訊，烟花颱風8時的中心位置在北緯23.5度，東經126.0 度，即在台北的東南東方約490公里海面上。向西轉西北西緩慢進行。中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒40公尺（約每小時144公里），相當於13級風。瞬間最大陣風每秒50公尺（約每小時180公里），相當於15級風。七級風暴風半徑200公里，十級風暴風半徑70公里。

氣象局資料顯示，其暴風圈正逐漸朝台灣東半部海面接近，對台灣東北部海面及東南部海面構成威脅。台灣東北部海面及東南部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象局持續發布豪雨特報，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天新竹縣、苗栗縣山區有局部大雨或豪雨，台中以北地區、宜蘭山區有局部大雨發生的機率。

氣象局也提醒，今天台灣附近各海面風浪將逐漸增大，北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海已有長浪發生；西半部、東北部、東部沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至10級強陣風，前往海邊活動請特別注意安全。

針對颱風外圍環流沉降影響，今天台東、花蓮及金門地區高溫炎熱，局部地區有36度高溫發生的機率。此外適逢大潮，漲潮期間不利雨水排放，沿海低窪地區需留意積淹水。還要注意近日東部地震頻繁，山區需留意坍方及落石。

氣象局預報員謝佩芸說，烟花逐漸接近台灣，對台灣風雨影響愈來愈明顯，強度目前是中度颱風，暴風半徑200公里，由於導引氣流不明顯，移動相當緩慢，明天早上還在宮古島南方海面上，該海域海水溫度高可以提供颱風持續發展能量，還有持續增強空間，但靠近台灣以中度颱風可能性最高。

謝佩芸說，路徑預估上，今天之內颱風移動緩慢，隨著高壓逐漸北退，預計明後天通過台灣東北方海面，明後兩天最接近台灣，風雨影響會比今天還明顯。

謝佩芸說，儘管颱風還有離台灣一段距離，外圍環流帶來一陣一陣降雨，今天北台灣降雨則愈來愈長，雨勢也愈來愈明顯，北部山區恐出現豪雨，此外雨勢也逐漸往中南部移動，將出現間歇性短暫雨，白天到晚上，降雨機率逐漸提高。明後兩天北台灣降雨持續明顯，山區同樣注意豪雨以上降雨，其他區留意間歇性降雨，有時也會有明顯驟雨。

謝佩芸說，過去幾小時，北海岸、馬祖四至五米風浪，台灣半部沿海風浪也達三米以上。

至於是否發布陸警以及暴風圈是否觸陸，謝佩芸說，烟花明後兩天從台灣東北方外海通過，通過時暴風圈邊緣離東北部和雙北陸地很接近，但處於導引氣流不明顯又複雜環境，若明天北轉角度偏東，暴風圈範圍就不一定影響陸地。今天發布陸上警報機率不高，明天要視颱風是否北轉才會發步。 氣象局持續發布豪雨特報，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天新竹縣、苗栗縣山區有局部大雨或豪雨，台中以北地區、宜蘭山區有局部大雨發生的機率。圖／氣象局提供 烟花颱風8時的中心位置在台北的東南東方約490公里海面上。向西轉西北西緩慢進行。圖／氣象局提供