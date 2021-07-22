烟花颱風逼近台灣！ 公總示警7公路路段恐實施管制
烟花颱風昨晚發布海上颱風警報，持續接近台灣。公路總局說，同步開設二級應變中心，辦理相關防颱應變整備作業；可能實施管制路段，包含台2線（濱海公路） 、台2甲線（陽金公路）、台7線（北橫公路）、台7甲線（北橫支線）、台9線（北宜公路）、台9丁線（舊蘇花公路）、台9甲線（孝義、烏來路段）。
公總說，依最新颱風路徑顯示，颱風移速緩慢影響時間較長，預估於明後天降雨最劇烈，各地山區達超大豪雨，且於颱風遠離後將引入西南水氣，迎風面持續出現豪雨以上降雨，公總將視風雨狀況發布預警警戒作為，逐級提升警戒作業。
公總說，將派員駐點守視、定時巡查，呼籲用路人小心駕駛上開路段密切注意公路災情暨預警訊息，預為規畫行程。
公總說，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。公路總局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規畫行程預作應變準備，多利用公路總局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播。
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