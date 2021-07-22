快訊

回地球就失言 貝佐斯：感謝亞馬遜員工跟客戶幫我付錢

烟花颱風逼近台灣！ 公總示警7公路路段恐實施管制

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
烟花颱風持續接近台灣。圖／氣象局提供
烟花颱風持續接近台灣。圖／氣象局提供

烟花颱風昨晚發布海上颱風警報，持續接近台灣。公路總局說，同步開設二級應變中心，辦理相關防颱應變整備作業；可能實施管制路段，包含台2線（濱海公路） 、台2甲線（陽金公路）、台7線（北橫公路）、台7甲線（北橫支線）、台9線（北宜公路）、台9丁線（舊蘇花公路）、台9甲線（孝義、烏來路段）。

公總說，依最新颱風路徑顯示，颱風移速緩慢影響時間較長，預估於明後天降雨最劇烈，各地山區達超大豪雨，且於颱風遠離後將引入西南水氣，迎風面持續出現豪雨以上降雨，公總將視風雨狀況發布預警警戒作為，逐級提升警戒作業。

公總說，將派員駐點守視、定時巡查，呼籲用路人小心駕駛上開路段密切注意公路災情暨預警訊息，預為規畫行程。

公總說，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。公路總局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規畫行程預作應變準備，多利用公路總局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播。

烟花颱風持續接近台灣。圖／氣象局提供
烟花颱風持續接近台灣。圖／氣象局提供

烟花颱風 豪雨

延伸閱讀

海巡署防颱宣導大玩「進擊梗」 網讚爆：太有創意！

烟花颱風來襲 這些公路被列為重點注意區域

影／烟花颱風逼近 國軍第三作戰區完備災防整備

北市晚間二級開設！估周五風雨最大 降雨熱區陽明山

相關新聞

納莉前車之鑑 北捷仿潛水艇設計隔艙

台北捷運在廿年前納莉颱風來襲時曾遭洪水湧入，導致板南線、淡水線、新店線等路線嚴重受損，風災三個月後才恢復正常營運，北捷事...

颱風還沒到 菜價先漲近兩成

烟花颱風還沒到，菜價已先聞聲上揚。根據台北農產運銷公司統計，昨每公斤平批發價四十元，較周一休市前的交易日（七月十八日）卅...

電子票證搭對號車 台鐵擬恢復

疫情趨緩，降級可能性大增。交通部長王國材說，交通單位已有解封後規畫，等指揮中心同意後就會公布。根據本報掌握，台鐵規畫恢復...

烟花颱風逼近台灣！ 公總示警7公路路段恐實施管制

烟花颱風昨晚發布海上颱風警報，持續接近台灣。公路總局說，同步開設二級應變中心，辦理相關防颱應變整備作業；可能實施管制路段...

烟花颱風4天風雨時程曝光 專家指暴風圈明天深夜將觸陸

天氣風險公司分析師賴忠瑋表示，烟花颱風昨天深夜到今天清晨幾乎在原地滯留，移動速度相當緩慢，受到颱風外圍環流影響，北部和東...

海巡署防颱宣導大玩「進擊梗」 網讚爆：太有創意！

颱風「烟花」靠近台灣，為呼籲民眾謹慎防颱，切勿冒險觀浪，海巡署昨天深夜在臉書粉絲專頁發布貼文，附圖大玩知名漫畫梗「進擊的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。