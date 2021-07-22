烟花颱風4天風雨時程曝光 專家指暴風圈明天深夜將觸陸

天氣風險公司分析師賴忠瑋表示，烟花颱風昨天深夜到今天清晨幾乎在原地滯留，移動速度相當緩慢，受到颱風外圍環流影響，北部和東北部從昨天開始就陸續有陣雨，預計今天也會持續受到颱風外圍環流影響，中北部和東北部仍有雨，隨著颱風的接近，風雨也會越來越明顯，沿海地區則要留意長浪和較大的風浪。

烟花颱風的預報路徑多變，賴忠瑋表示，最新的路徑預報是可能提早北轉，預計在周四下午到周五凌晨，當颱風行經宮古島南方海面後，就會轉向西北西轉西北方，穿越石垣島往彭佳嶼東北方海面移動，而且北轉的幅度相較於前幾次的預估來得大，使得烟花颱風對台灣來說可能只會是一個擦邊球。

不過，他說，烟花暴風圈仍會掠過東北部，包含新北市的東北側及東側及基隆，都仍然可能在七級風暴風圈的影響範圍之內，其他西半部地區仍要留意外圍環流帶來的降雨，北部海面、東北部海面及東部海面仍要留意較大的風浪或長浪。

賴忠瑋說，烟花颱風影響台灣最顯著的時間仍會在周五及周六兩天，周五深夜暴風圈將開始碰觸到台灣東北部的陸地，周六上午則會逐漸脫離，這段期間也是颱風對台灣影響最顯著的時候，將為北部及東北部帶來風雨西半部山區都會有明顯雨勢。周六下半天隨著颱風逐漸遠離之後，則要留意西南風為台灣帶來較多水氣，迎風面的中南部要留意降雨。

烟花颱風路徑為何很難預測，賴忠瑋說，主要是周圍影響的因素太多，包含北邊在日本附近的太平洋高壓，在烟花颱風東邊的低氣壓，及位於海南島附近的查帕卡颱風。

他表示，這次預估路徑會明顯北向的主要原因，是東邊的低氣壓逐漸往東北方向移動，遠離烟花颱風，其提供驅使烟花颱風往南移動的力量也隨之減弱。再加上太平洋高壓往南延伸，逐漸隔開了烟花颱風和東邊的低氣壓，使得烟花颱風未來可能會沿著太平洋高壓，逐漸轉向往西北方向移動。

賴忠瑋說，至於查帕卡颱風在登陸中國南方陸地後，已經逐漸減弱，會慢慢整合到季風低壓的系統當中，對烟花颱風的影響也會減弱。

賴忠瑋說，雖然預測路徑會往北轉，不過還是要留意有變數，畢竟今明兩天烟花颱風的移動速度較緩慢，期間周圍的環流和環境都還可能出現變化。還是不能掉以輕心，要做好防颱準備。通常移速慢的颱風會帶來較多的累積雨量。目前預測，最快台灣及周圍海域在周六晚上才可以脫離颱風的暴風圈。

「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專分析烟花颱風影響期間降雨區域模擬，中部以北山區是這次颱風的降雨熱區，而且降雨時間長，要特別留意土石相關的災害發生。

以下針對逐日的風雨情形說明：

．今天：颱風緩慢移動至台灣東方海面，受到外圍環流影響，台中以北山區開始出現一陣一陣的雨勢，各地山區也有短暫陣雨。平地市區方面，中部以北、宜蘭花蓮有間歇性的風雨，越晚越明顯。

．明天：颱風通過宮古島、石垣島一帶，向北急轉、加速。中部以北山區轉為持續性的大雨，西半部沿海有強陣風，中部以北、宜蘭風雨加劇，有一陣陣的強風大雨。

．周六：颱風加速通過台灣東北風海面。凌晨至中午是颱風最接近台灣的時間，暴風圈有機會掠過北部縣市、宜蘭，北部、中部、宜蘭風強雨驟，山區雨量累積快速，是最需要注意災害發生的一天。下午後颱風加速向北遠離，北部風雨減緩，但因為轉吹西南風，中南部山區的強降雨持續。