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海巡署防颱宣導大玩「進擊梗」 網讚爆：太有創意！
颱風「烟花」靠近台灣，為呼籲民眾謹慎防颱，切勿冒險觀浪，海巡署昨天深夜在臉書粉絲專頁發布貼文，附圖大玩知名漫畫梗「進擊的巨人」，將「烟花」比喻成漫畫中駭人的「奇行種」，部署防颱工事的海巡人員則是漫畫裡勇敢的「調查兵團」，吸引不少網友留言讚嘆，認為小編實在太有才。
海巡署貼文提到，今晚挾帶豪雨和長浪的烟花颱風來了，已經有好一段時間沒有直撲台灣的颱風出現；面對中颱「烟花」來襲，全台各地海巡「調查兵團」已做好颱風防禦工事，可以投入災害救援行動，但還是要拜託大家不要在這時候到海邊觀浪，或進行任何遊憩活動，「被高達3.5米的海浪咬到絕對不是『微吞噬』『輕漂流』那簡單」。
貼文一出吸引不少「進擊粉」前來朝聖，留言表示「原來小編也是進擊粉」「原來烟花長得那麼可怕」「隔著螢幕都感受得到晃動」，也有網友歪樓「乍看有點像總統小英，想說你們也太有種了」。
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