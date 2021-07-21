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烟花颱風適逢大潮 氣象局提醒：沿海、低窪地區恐淹水
中度颱風烟花持續往西方向前進，氣象局表示，目前烟花位置在台灣東南東方530公里的海面上，以每小時時速6公里，非常緩慢的向西、轉西北西方向移動，預估暴風圈未來會逐漸接觸東北部、東南部海面，提醒在這個海面作業的船隻，未來一定要嚴加戒備。
隨著颱風逐漸接近，沿海地區的風浪也越來越明顯，氣象局表示，目前馬祖、北部、東半部、恆春半島都有長浪發生，其中基隆北海岸、台東地區甚至觀測到3米，甚至是5米的浪高，隨著颱風更接近，風浪會更增強，西半部、宜蘭、花蓮、澎湖、金門、馬祖等地，未來會出現8至10級強陣風，提醒在海邊活動的民眾要注意安全。
氣象局也提到，受到颱風外圍環流影響，北台灣降雨逐漸明顯，今天包括雙北、桃園、新竹等地的累積雨量都超過60毫米，且部分平地降雨也很明顯，民眾行車用路要注意安全。
由於周五、周六是烟花最接近台灣的時刻，氣象局表示，北部山區屆時降雨會相對明顯，目前也已針對苗栗以北、宜蘭山區發布大雨特報，預估明天降雨情況會更顯著，北部地區會有局部大雨，北部山區更不排除有豪雨等級；周五、周六，中部以北、宜蘭地區也都有局部大雨發生的機率。
氣象局提醒，適逢大潮期間，下雨明顯的地方，若遇到漲潮，雨水不容易排出，沿海、低窪地區容易積淹水，提醒民眾注意；至於颱風路徑走向還是有不確定性，會再持續觀察。
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