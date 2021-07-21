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PChome 24h購物「國家防颱專區」一站購足3大防災備品

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物即日起設置「國家防颱專區」，食品、備用電源、避難包等3大人氣防災備品一站購足。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物即日起設置「國家防颱專區」，食品、備用電源、避難包等3大人氣防災備品一站購足。圖／PChome 24h購物提供

近日中央氣象局發布兩颱風生成訊息，呼籲民眾提前做好防颱準備，根據PChome 24h購物統計，近兩個月防颱相關用品搜尋量大幅成長逾1.3倍，熱門關鍵字包括箱裝泡麵、手電筒、緊急照明燈、沙包等，顯見今年居家防疫時間長，許多人在採購日用消耗品時，也開始檢視家中防災備品，提前預防颱風、地震等。PChome 24h購物即日起推出「國家防颱專區」，提供生活物資補給、防颱緊急備援、環境修繕、清潔工具等，其中尤其以「食品、備用電源、避難包」並列3大人氣防災備品。

PChome 24h購物分析，今年宅經濟影響多數民眾產生「預期心理」，為確保居家防疫期間防範未然，傾向提前備貨防颱相關用品，並以線上網購為主要通路，不像以往多半集中於颱風前夕到實體賣場搶購的消費行為。今年颱風季受疫情升溫影響，消費者在食品類的搜尋需求提升，尤其以箱裝泡麵成長最多，近兩月搜尋量較去年同期成長9倍，礦泉水箱購組合、速食麵、即食料理等也是熱門搶購品項。

另外，緊急用電、行動電源、照明燈等備援商品也是家中必備防災單品，其中緊急用電以蓄電時間長、容量大、可支援AC110V交流電插座為3大選購要點，於夏日停電時仍能正常使用電風扇、LED照明燈、行動冰箱等設備；另因應雨季來臨，防護修繕用品更是不可或缺的熱銷品項，建議消費者可入手易收納的科技沙包或採用環保原料的沙包款式，並且可預備施工簡易、快速防漏的防水噴霧，以及便於積淤水後使用的清洗機，做好萬全措施。

PChome 24h購物建議，民眾需定期檢查、更新防災備品，並事先備妥緊急避難包，降低災害損失與衝擊，推薦「金德恩24HR急救防災避難包」配備警報器、哨子、萬用瑞士刀、保暖毯、雨衣、耐磨手套等6合1工具，適合家庭常備；「泰山Cheers EX強氣泡水」箱購直送到家免搬運，平均一箱特價362元；「ROOMMI多功能行動充電站」大容量可供多個裝置同時充電、還可啟動汽車，體積小巧收納方便，滿足防災及露營旅遊多重需求；「美國QUICK DAM室內堵漏組」可強力吸水、防漏，適用室內各種漏水問題。

美國QUICK DAM室內堵漏組，PChome 24h購物即日起至9月1日特價1,699元。圖／PChome 24h購物提供
美國QUICK DAM室內堵漏組，PChome 24h購物即日起至9月1日特價1,699元。圖／PChome 24h購物提供
金德恩24HR急救防災避難包，PChome 24h購物即日起至7月26日特價1,350元。圖／PChome 24h購物提供
金德恩24HR急救防災避難包，PChome 24h購物即日起至7月26日特價1,350元。圖／PChome 24h購物提供
泰山Cheers EX強氣泡水，PChome 24h購物即日起至7月27日兩箱特價724元。圖／PChome 24h購物提供
泰山Cheers EX強氣泡水，PChome 24h購物即日起至7月27日兩箱特價724元。圖／PChome 24h購物提供
ROOMMI多功能行動充電站（60W太陽能板套組），PChome 24h購物即日起至7月26日特價8,666元。圖／PChome 24h購物提供
ROOMMI多功能行動充電站（60W太陽能板套組），PChome 24h購物即日起至7月26日特價8,666元。圖／PChome 24h購物提供

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