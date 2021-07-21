PChome 24h購物「國家防颱專區」一站購足3大防災備品

近日中央氣象局發布兩颱風生成訊息，呼籲民眾提前做好防颱準備，根據PChome 24h購物統計，近兩個月防颱相關用品搜尋量大幅成長逾1.3倍，熱門關鍵字包括箱裝泡麵、手電筒、緊急照明燈、沙包等，顯見今年居家防疫時間長，許多人在採購日用消耗品時，也開始檢視家中防災備品，提前預防颱風、地震等。PChome 24h購物即日起推出「國家防颱專區」，提供生活物資補給、防颱緊急備援、環境修繕、清潔工具等，其中尤其以「食品、備用電源、避難包」並列3大人氣防災備品。

PChome 24h購物分析，今年宅經濟影響多數民眾產生「預期心理」，為確保居家防疫期間防範未然，傾向提前備貨防颱相關用品，並以線上網購為主要通路，不像以往多半集中於颱風前夕到實體賣場搶購的消費行為。今年颱風季受疫情升溫影響，消費者在食品類的搜尋需求提升，尤其以箱裝泡麵成長最多，近兩月搜尋量較去年同期成長9倍，礦泉水箱購組合、速食麵、即食料理等也是熱門搶購品項。

另外，緊急用電、行動電源、照明燈等備援商品也是家中必備防災單品，其中緊急用電以蓄電時間長、容量大、可支援AC110V交流電插座為3大選購要點，於夏日停電時仍能正常使用電風扇、LED照明燈、行動冰箱等設備；另因應雨季來臨，防護修繕用品更是不可或缺的熱銷品項，建議消費者可入手易收納的科技沙包或採用環保原料的沙包款式，並且可預備施工簡易、快速防漏的防水噴霧，以及便於積淤水後使用的清洗機，做好萬全措施。