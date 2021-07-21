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機場防疫工作負擔重 資訊系統優化22日上線

中央社 / 台北21日電

圍堵Delta變種病毒（最早在印度發現），防守國門的機場防疫工作負擔重，指揮中心今天承諾增加人力，另為提升邊境檢疫效率，國際港埠檢體通報作業及送驗系統已優化，預計明天上線。

因應國外COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，台灣實施邊境嚴管且滾動調整入境檢疫各項措施，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午表示，感謝檢疫人員長期戍守邊境，持續成功攔檢境外移入病例，減少病例進入社區造成疫情散播。

有關檢疫人員反映機場工作負擔加重，陳時中說，現場檢疫人員工作，包括衛教、引導旅客自行採集深喉唾液檢體，再由檢疫人員收取旅客檢體等作業，而非由檢疫人員執行採檢。

指揮中心指出，檢疫人員執勤時，皆會輪替工作內容，且戴口罩、手套以及穿著防潑水隔離衣等個人防護裝備，必要時隨時更換；有如廁需求者，皆有其他人員替補及支援，並無長達8小時穿著防潑水隔離衣執勤等情事。

另因應檢疫措施提升，近期已增加人力及陸續報到。今天下午記者會中有媒體問到，機場檢疫人員人力補足是否真的能解決防疫工作負擔重的問題，陳時中強調，希望透過積極溝通協調、增加人力、提供資源、資訊系統優化，讓事情圓滿解決。

陳時中提到，桃園機場第一線檢疫人員COVID-19第1劑疫苗接種率高，除了2人因個人生理因素待接種外，其餘皆已接種，對於陸續有接種第2劑疫苗需求者，將專案派員到點協助接種。

指揮中心表示，執勤人員如在值勤期間出現症狀，會安排於機場採集深喉唾液送驗，並安排儘速返家休息至檢驗結果陰性。如為輪休期間出現症狀，則會安排立即就醫並提醒醫師屬於機場第一線檢疫工作人員，以利醫師安排採檢後，返家等待檢驗結果為陰性。

桃園機場 陳時中

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