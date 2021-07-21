烟花颱風持續增強 氣象局：北台灣風雨愈晚愈明顯

受到中部颱風烟花外圍環流影響，北台灣今天白天已開始斷斷續續降雨。氣象局課長林秉煜表示，烟花颱風目前在台北東方約570公里的海面上，烟花也在向西前進的過程中，強度持續增強，颱風中心風速從35公尺，增強到38公尺，台灣受到外圍環流影響，北部已開始有雨勢，中南部也要小心午後雷陣雨。

林秉煜表示，今天早上到明天晚上，雨勢在北台灣是愈晚愈明顯，降雨頻率也會增加；中南部也有局部陣雨。明天依舊是北台灣降雨明顯，包括北部、東北部都會有局部大雨，北部山區甚至有局部豪雨的可能性，中南部、花蓮則有局部短暫陣雨，台東地區要留意午後短陣雷陣雨。

林秉煜也說，受到外圍環流影響，北台灣今晚雨勢增加，沿海風浪也會增大，北部、恆春半島會出現2至3米的浪高，沿海地區明天會有8至9級強陣風，隨著颱風距離台灣越來越近，近海地區也可能出現9至10級強陣風。

林秉煜說，周五、周六是最近台灣的時候，北部山區慎防豪雨以上的劇烈降雨，中北部、東北部以及南部山區則有大雨、豪雨的可能性；周日隨著台灣遠離，但還是要防西南風影響，中南部天氣仍然不穩定。

至於烟花颱風的雨量預估？林秉煜表示，由於周五、周六對台灣影響最劇烈，中部以北、北部、宜蘭地區會有局部大雨、豪雨，也就是一天超過兩百毫米的雨量。

林秉煜也說，如果有降雨發生，雨勢明顯，再加上最近又有地震，土石鬆軟，要注意落石坍方、土石流的可能性。

林秉煜說，周四、周五，台灣附近的風場是逆時針，也就是偏北風，所以比較不會有西南氣流；不過周日到下周一，隨著颱風逐漸遠離，屆時風場會轉為西南風，中南部下雨時間較長，下雨機率也較高，會有較大雨勢出現，至於是否會成為西南氣流，還要再觀察。