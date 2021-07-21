全家便利商店、艋舺青山宮、萬華大鬧熱共募物資挺弱勢

今年新冠肺炎疫情嚴峻，萬華一度成為重災區，全家便利商店於第一時間即與在地社福團體合作，捐贈物資幫助街友與弱勢族群，近日再度聯手「艋舺青山宮」與文總「萬華大鬧熱」平台，發起「『疫』起盡份力，萬華有你挺」愛心物資募捐活動，共同拋磚引玉率先捐出3,200公斤的白米，6月28日於萬華區60間全家便利商店門市推出1,600份物資認購，幫助萬華地區第四類低收入戶，獲得在地居民和店家支持，一周就完成募捐目標，預計7月底前就能將物資送達需要幫助的弱勢家庭手上。

全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺表示，全家便利商店積極運用通路角色發揮社會價值，且於社會重大災害時發揮在地支援功能；今年全台防疫提升三級警戒後，觀察萬華區為疫情重災區，5月底就快速與長期關注萬華區弱勢族群的「社團法人台灣芒草心慈善協會」合作，由全家便利商店捐贈補充基本營養需求的肉類罐頭至指定地點，再由台灣芒草心慈善協會志工協助發送，幫助有需求的街友、弱勢族群解燃眉之急。

6月28日全家便利商店再攜手「艋舺青山宮」、「萬華大鬧熱」共同推出「『疫』起盡份力，萬華由你挺」愛心物資募捐活動，先共同捐出3,200公斤的白米，同時於萬華區60間全家便利商店門市推出1,600份物資認購，每份199元的物資包包含排骨雞麵5包、八寶粥一罐、土豆麵筋一罐、義美芝麻蛋捲一盒，受到在地民眾和店家響應，推出一周募資目標就迅速達成。

吳采樺指出，此波關注的對象是第四類低收入戶，接下來物資將由全家便利商店物流專車協助配送至艋舺青山宮，再由全家便利商店地區營業人員、艋舺青山宮志工共同包裝分配物資，7月底前將再由地區里長共同協助發放給萬華區第四類低收入戶。

為了讓愛心效應盡量擴散， 全家便利商店提前展開中秋愛心禮盒認購，與唐氏症基金會、喜憨兒基金會、基督教芥菜種會、台灣動物救援協會合作推出限量中秋禮盒、冷凍料理包、愛心飼料，即日起消費者可至全台3,800間全家便利商店門市，透過FamiPort預購愛心捐贈商品不取貨，後續將代為將愛心中秋禮盒送給需要受助的弱勢團體。