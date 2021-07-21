外送平台也能買菜送蔥！foodpanda推北市傳統市場外送
繼Uber Eats之後，foodpanda也宣布加入傳統市場外送服務，首波與台北市政府攜手合作，於光復市場、松江市場、西湖市場等知名傳統市場開跑，提供數十間攤商，超過百項商品的多元、客製化選擇。預計7月底還有南門市場、興隆市場及中山市場等6家傳統市場正式上線，並於第3季將傳統市場外送服務涵蓋台北市90%人口，讓消費者不用出門就能享受新鮮又美味的在地食材，並同步協助傳統攤商數位轉型。
foodpanda觀察，疫情期間平台上生鮮雜貨外送訂單量成長3倍以上，這次與台北市政府合作推傳統市場外送，線上提供肉類、海鮮、蔬菜、水果、乾貨等主婦必採買清單。考量傳統市場每日進貨狀況浮動，且各攤商為獨立運作，foodpanda除了將每間傳統市場整合成一家線上商店，消費者只需在一個頁面就能完成不同攤商的商品下訂，一站購足所有商品；同時也透過「熊貓小助手」進駐傳統市場，即時更新平台商品庫存並協助接單、揀貨，降低攤商數位轉型的門檻。同時各傳統市場也設置專門備貨區，讓外送員能直接取貨，不必奔走於攤商之間，有效率且精準的讓消費者一次獲取當天最新鮮的食材。
為慶祝foodpanda與台北市政府合作傳統市場外送正式開跑，即日起至8月31日，消費者只要訂購時輸入優惠碼「888」，單筆訂單即可享6.9折優惠，最高可折抵100元。生鮮雜貨新用戶，首次訂購傳統市場時輸入「3Q」可現折100元。此外， 即日起於光復市場、松江市場下單訂購，將隨單贈送青蔥，數量有限贈完為止。
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