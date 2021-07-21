外送平台也能買菜送蔥！foodpanda推北市傳統市場外送

繼Uber Eats之後，foodpanda也宣布加入傳統市場外送服務，首波與台北市政府攜手合作，於光復市場、松江市場、西湖市場等知名傳統市場開跑，提供數十間攤商，超過百項商品的多元、客製化選擇。預計7月底還有南門市場、興隆市場及中山市場等6家傳統市場正式上線，並於第3季將傳統市場外送服務涵蓋台北市90%人口，讓消費者不用出門就能享受新鮮又美味的在地食材，並同步協助傳統攤商數位轉型。

foodpanda觀察，疫情期間平台上生鮮雜貨外送訂單量成長3倍以上，這次與台北市政府合作推傳統市場外送，線上提供肉類、海鮮、蔬菜、水果、乾貨等主婦必採買清單。考量傳統市場每日進貨狀況浮動，且各攤商為獨立運作，foodpanda除了將每間傳統市場整合成一家線上商店，消費者只需在一個頁面就能完成不同攤商的商品下訂，一站購足所有商品；同時也透過「熊貓小助手」進駐傳統市場，即時更新平台商品庫存並協助接單、揀貨，降低攤商數位轉型的門檻。同時各傳統市場也設置專門備貨區，讓外送員能直接取貨，不必奔走於攤商之間，有效率且精準的讓消費者一次獲取當天最新鮮的食材。