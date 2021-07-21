快訊

【獨家專訪黃曙光／下】當海軍救火隊多次解圍 卻累成沒朋友的「無膽將軍」？

滅頂直播：鄭州「千年級暴雨」為何淹死地鐵12人？

外送平台也能買菜送蔥！foodpanda推北市傳統市場外送

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
foodpanda與台北市政府合作推傳統市場外送，首波上線包含光復市場、松江市場、西湖市場，預計7月底將有6家傳統市場正式上線。圖／foodpanda提供
foodpanda與台北市政府合作推傳統市場外送，首波上線包含光復市場、松江市場、西湖市場，預計7月底將有6家傳統市場正式上線。圖／foodpanda提供

繼Uber Eats之後，foodpanda也宣布加入傳統市場外送服務，首波與台北市政府攜手合作，於光復市場、松江市場、西湖市場等知名傳統市場開跑，提供數十間攤商，超過百項商品的多元、客製化選擇。預計7月底還有南門市場、興隆市場及中山市場等6家傳統市場正式上線，並於第3季將傳統市場外送服務涵蓋台北市90%人口，讓消費者不用出門就能享受新鮮又美味的在地食材，並同步協助傳統攤商數位轉型。

foodpanda觀察，疫情期間平台上生鮮雜貨外送訂單量成長3倍以上，這次與台北市政府合作推傳統市場外送，線上提供肉類、海鮮、蔬菜、水果、乾貨等主婦必採買清單。考量傳統市場每日進貨狀況浮動，且各攤商為獨立運作，foodpanda除了將每間傳統市場整合成一家線上商店，消費者只需在一個頁面就能完成不同攤商的商品下訂，一站購足所有商品；同時也透過「熊貓小助手」進駐傳統市場，即時更新平台商品庫存並協助接單、揀貨，降低攤商數位轉型的門檻。同時各傳統市場也設置專門備貨區，讓外送員能直接取貨，不必奔走於攤商之間，有效率且精準的讓消費者一次獲取當天最新鮮的食材。

為慶祝foodpanda與台北市政府合作傳統市場外送正式開跑，即日起至8月31日，消費者只要訂購時輸入優惠碼「888」，單筆訂單即可享6.9折優惠，最高可折抵100元。生鮮雜貨新用戶，首次訂購傳統市場時輸入「3Q」可現折100元。此外， 即日起於光復市場、松江市場下單訂購，將隨單贈送青蔥，數量有限贈完為止。

foodpanda熊貓小助手進駐傳統市場，即時更新平台商品庫存並協助接單、揀貨，降低攤商數位轉型門檻。圖／foodpanda提供
foodpanda熊貓小助手進駐傳統市場，即時更新平台商品庫存並協助接單、揀貨，降低攤商數位轉型門檻。圖／foodpanda提供

傳統市場 北市 foodpanda

延伸閱讀

黃西田愛女自告奮勇外送 突發送愛驚魂記

鼓勵攤商加入外送平台 柯文哲：拚6個月轉型成功

外送業者進駐北市6市場 豬肉攤商不埋單：來不及切肉

影／北市推傳統市場與電商合作 柯文哲：降低市場人流

相關新聞

烟花颱風眼出現！ 強度恐達中颱上限 最快今晚海警、明陸警

受到中颱烟花的外圍環流影響，北台灣今上午有零星降雨。氣象局課長林秉煜表示，周五、周六將是烟花相對最接近台灣的時候，尤其是...

「半夜搶名額完全搶不到」全台機車考照因疫情大塞車

疫情期間，全台機車考照都卡關，不少滿18歲因為要向學校申請停車位、或打工需要等，急著想考照，上網卻搶不到考照名額，家長與...

颱風預期心理買太多菜要怎麼保鮮？ 譚敦慈教3撇步

烟花颱風逼近，民眾搶備民生用品，需求大增菜價上揚，林口長庚臨床毒物科護理師譚敦慈表示，葉菜類甩開水分，先瀝乾再進冰箱；或...

跑步、爬山後膝蓋內側痛 鵝掌肌腱炎讓人瞬間腿軟

南投一名40歲的男子熱愛運動，最近覺得膝蓋內側疼痛，懷疑提早罹患退化性關節炎，經就診後才知道是鵝掌肌腱炎，因膝關節彎屈次...

獨／國產豬雞熱、牛羊冷 疫情當下肉品銷售兩樣情

疫情期間，豬價因為需求大增攀升，但國產牛肉、羊肉可沒這沒這麼幸運，國產牛肉占國內整體牛肉消費量僅6%，進口牛肉在漲價，但...

外送平台也能買菜送蔥！foodpanda推北市傳統市場外送

繼Uber Eats之後，foodpanda也宣布加入傳統市場外送服務，首波與台北市政府攜手合作，於光復市場、松江市場、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。