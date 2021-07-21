快訊

評／保皇派vs.製藥商 泰國國產疫苗能挽救疫情嗎？

【獨家專訪黃曙光／下】當海軍救火隊多次解圍 卻累成沒朋友的「無膽將軍」？

企業傳染病衛教訓練不足 專家：職安人員缺乏公衛專長

聯合報 / 記者蕭羽耘／台北即時報導
中華民國工業安全衛生協會、台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民，共同提出職安感控三方針。圖／工業安全衛生協會提供
中華民國工業安全衛生協會、台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民，共同提出職安感控三方針。圖／工業安全衛生協會提供

新冠肺炎疫情肆虐以來，國內發生公司員工確診屢見不鮮，調查顯示，1/3的企業自去年疫情爆發後，仍無提供員工相關疾病衛教內訓課程，台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民觀察發現，公司內的職安人員，主要是針對職業災害、物質暴露傷害管理，缺乏熟悉公衛專長者，完全仰賴外界的醫療資源。

中華民國工業安全衛生協會今天發表「企業防疫福利大調查」，針對營建工程、批發零售及食品加工等18大產業，共1117名受試者受測，結果顯示，雖已有6成（60.8%）企業提供不限病種的疫苗相關福利措施，但仍有4成的待進步空間。

協會理事長湯大同說，調查發現，風險偏高的運輸倉儲業者，僅4成有疫苗福利低於平均值；更有高達1/3的企業自去年疫情爆發後，仍無提供員工相關疾病衛教內訓課程，職安警覺性過低。

過去政策規定企業內的職業衛生安全工作，由非醫學專業的職業衛生安全管理師來主責，傳統職安也多以工傷、物理性及化學性的環境危害預防為主。

「企業防疫最好的方式即是按部就班」，黃立民說，近期許多公司希望員工進行快篩，希望降低群聚風險，並聯絡醫師到公司執行檢驗，但他發現，公司內部並沒有對工會嫻熟的人，即便驗出陽性個案，也沒有應對的SOP，完全仰賴外界醫療資源。

他指出，傳統職安也多以工傷、物理性及化學性的環境危害預防為主，疫情之下，公司更要有安全衛生人員，能夠了解疾病、流行病並與外界接軌，不僅是公司需要定期教育員工，國人也要教育，建立基本防護措施觀念。

黃立民說，疫情流行期間，雇主應加強預防與新冠肺炎症狀相似的呼吸道傳染病，職場上多見百日咳、流感及肺炎鏈球菌傳染，若引發共同感染，會加重其肺炎嚴重性，並呼籲，所有企業雇主應落實疫苗接種、疾病衛教、疫情監測。

湯大同說，疫苗接種部分，企業可評估產業性質，與職業醫學、感染科醫師共同討論員工接種計畫，更要提供全體員工衛教課程，若有相關傳染病症狀，也需有監測措施，如量體溫、快篩與安排入院等。

疫情 新冠肺炎 疫苗

延伸閱讀

新冠疫苗副作用愈強，免疫效果愈高？台大醫揭接種前後必做1事

剖析接種疫苗副作用 黃立民：先打AZ可防9成重症機會

疫苗之父李慶雲辭世享壽94歲 施景中「停止疫苗爭吵」

高端數字漂亮？ 黃立民：僅符合預期 不要關起門來自嗨

相關新聞

烟花颱風眼出現！ 強度恐達中颱上限 最快今晚海警、明陸警

受到中颱烟花的外圍環流影響，北台灣今上午有零星降雨。氣象局課長林秉煜表示，周五、周六將是烟花相對最接近台灣的時候，尤其是...

「半夜搶名額完全搶不到」全台機車考照因疫情大塞車

疫情期間，全台機車考照都卡關，不少滿18歲因為要向學校申請停車位、或打工需要等，急著想考照，上網卻搶不到考照名額，家長與...

颱風預期心理買太多菜要怎麼保鮮？ 譚敦慈教3撇步

烟花颱風逼近，民眾搶備民生用品，需求大增菜價上揚，林口長庚臨床毒物科護理師譚敦慈表示，葉菜類甩開水分，先瀝乾再進冰箱；或...

跑步、爬山後膝蓋內側痛 鵝掌肌腱炎讓人瞬間腿軟

南投一名40歲的男子熱愛運動，最近覺得膝蓋內側疼痛，懷疑提早罹患退化性關節炎，經就診後才知道是鵝掌肌腱炎，因膝關節彎屈次...

獨／國產豬雞熱、牛羊冷 疫情當下肉品銷售兩樣情

疫情期間，豬價因為需求大增攀升，但國產牛肉、羊肉可沒這沒這麼幸運，國產牛肉占國內整體牛肉消費量僅6%，進口牛肉在漲價，但...

外送平台也能買菜送蔥！foodpanda推北市傳統市場外送

繼Uber Eats之後，foodpanda也宣布加入傳統市場外送服務，首波與台北市政府攜手合作，於光復市場、松江市場、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。