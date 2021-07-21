企業傳染病衛教訓練不足 專家：職安人員缺乏公衛專長

新冠肺炎疫情肆虐以來，國內發生公司員工確診屢見不鮮，調查顯示，1/3的企業自去年疫情爆發後，仍無提供員工相關疾病衛教內訓課程，台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民觀察發現，公司內的職安人員，主要是針對職業災害、物質暴露傷害管理，缺乏熟悉公衛專長者，完全仰賴外界的醫療資源。

中華民國工業安全衛生協會今天發表「企業防疫福利大調查」，針對營建工程、批發零售及食品加工等18大產業，共1117名受試者受測，結果顯示，雖已有6成（60.8%）企業提供不限病種的疫苗相關福利措施，但仍有4成的待進步空間。

協會理事長湯大同說，調查發現，風險偏高的運輸倉儲業者，僅4成有疫苗福利低於平均值；更有高達1/3的企業自去年疫情爆發後，仍無提供員工相關疾病衛教內訓課程，職安警覺性過低。

過去政策規定企業內的職業衛生安全工作，由非醫學專業的職業衛生安全管理師來主責，傳統職安也多以工傷、物理性及化學性的環境危害預防為主。

「企業防疫最好的方式即是按部就班」，黃立民說，近期許多公司希望員工進行快篩，希望降低群聚風險，並聯絡醫師到公司執行檢驗，但他發現，公司內部並沒有對工會嫻熟的人，即便驗出陽性個案，也沒有應對的SOP，完全仰賴外界醫療資源。

他指出，傳統職安也多以工傷、物理性及化學性的環境危害預防為主，疫情之下，公司更要有安全衛生人員，能夠了解疾病、流行病並與外界接軌，不僅是公司需要定期教育員工，國人也要教育，建立基本防護措施觀念。

黃立民說，疫情流行期間，雇主應加強預防與新冠肺炎症狀相似的呼吸道傳染病，職場上多見百日咳、流感及肺炎鏈球菌傳染，若引發共同感染，會加重其肺炎嚴重性，並呼籲，所有企業雇主應落實疫苗接種、疾病衛教、疫情監測。

湯大同說，疫苗接種部分，企業可評估產業性質，與職業醫學、感染科醫師共同討論員工接種計畫，更要提供全體員工衛教課程，若有相關傳染病症狀，也需有監測措施，如量體溫、快篩與安排入院等。