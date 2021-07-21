颱風來襲立委關心山坡地防災 農委會：已請地方整備

烟花颱風逐漸逼近，時代力量立委陳椒華今天表示，她和環保團體長期關心山坡地的開發，例如屏東枋寮的石頭營光電開發案，颱風來襲可能會造成災害，希望相關單位注意。農委會水土保持局表示，已和屏東縣政府聯繫，希望加強整備，避免災害發生。

陳椒華在線上記者會表示，環保團體長期呼籲，希望政府重視山林保護，要對山坡地的開發做出因應，做政策擬定的參考，今年初才有旱災，現在烟花颱風可能帶來大雨，應該更審慎評估山坡地上不同類型的開發，例如露營地、石頭營光電案，希望避免不必要的整地，破壞水土保持。

中央氣象局氣象預報中心副主任黃椿喜說，根據目前資料，烟花颱風最可能從近海通過，雨量偏向北部和東北部，西南側的低壓是否有水氣上來，還待後續觀察。而陳椒華認為路徑和之前的莫拉克風災相似，黃椿喜說不太一樣，莫拉克是直接登陸，伴隨著相當的西南氣流，才會豪雨成災。

捍衛石頭營聯盟召集人林炫耀說，石頭營開發案幾年前因為強降雨水深及腰，廠商被核准在山坡地開發光電，砍樹挖山種光電，他質疑當初為什麼核准，都沒有到村民財產安全，要求政府提供水保計畫，讓環團檢視是否符合，也要求廠商立即停工，全面停止在山坡地開發的行為。

台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉說，交通部說一公頃以下的農牧林地全面開放露營使用，已經違規者可以申請輔導合法，形同告訴大家先違法，政府再來輔導即可，這樣的方式讓她感到很錯亂，應該要求露營場先依法申請才可營業，目前違規者應該先停業。

農委會水土保持局科長周玉奇回應，環團關心的石頭營開發案，他們已和屏東縣政府聯繫，加強整備避免災害發生，至於水保計畫公開，因為法案目前已經在預告中，若要修正則須和法規會協調。