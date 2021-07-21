「半夜搶名額完全搶不到」全台機車考照因疫情大塞車

疫情期間，全台機車考照都卡關，不少滿18歲因為要向學校申請停車位、或打工需要等，急著想考照，上網卻搶不到考照名額，家長與孩子都急得跳腳；台南監理站今天表示，主要是受到疫情影響，室內不能群聚，只能5人以下，因此講習與筆試的名額都受限，但只要解封，就會盡速消化排隊的人。

台南市議員蔡淑惠表示，服務處就接到不少陳情，搶不到報考機車駕照的名額，學生稱向大學申請停車位，學校要求檢附駕照，也有人稱因為要去打工，一定要有駕照；她發動助理每天半夜12點上網去搶，但搶了一個月，竟然搶不到半個，實在難以想像，「民進黨政府何苦為難年輕人，驗車都可以民間代驗，路考為何不能民間代辦？」如果監理站不能考，應該開放民間代辦，才不會讓人苦等。

她表示，光是台南市今年滿18歲的人就有1萬6985人，以台南監理站一天考15人的速度，「是要考到地老天荒嗎？」台南市議會國民黨團也表示，不只監理站的名額受限，疫情期間，連原來下鄉考照的服務也停辦，讓人不知如何是好。

台南監理站站長李再成表示，目前的名額不是每天15人，而是上午20人、下午20人，而在疫情之前是上午50人、下午50人，名額確實有減少，所以報考有塞車的情況，不只台南，全台監理站的機車考照都塞車，監理站每天都接到不少詢問的電話，但必須配合中央疫情指揮中心的規定，也沒辦法，但如果26日之後能降級解封，解除室內5人以下的限制，情況就會改善。

他表示，機車考照必須先道安講習，再筆試、路考，台南監理站講習的場地沒有辦法做隔板，所以只能5人以下，而如果考照人之前已經考過筆試，只是路考沒過，就不必再重新參加講習，可以直接筆試，而筆試場地有做隔板，但仍需梅花座，之前一小時可以考40人，現在是減半為20人。

他表示，為了解決講習場地的問題，之前只有一間，現在增加到4間，但最大的容量每天上上下午各20人。

至於民間考照部分，他表示，監理站委託台南市4間民間的駕訓班可進行普重機車考試，但只有路試，講習與筆試仍要在監理站裡，以示公平。

台南監理站黃姓股長則表示，目前民眾上網預約考機車駕照，當天開放之後一個月的名額，而今天是開放到8月20日的名額，確實都已經被搶光；而之前有下鄉路考，只要當地有30名以上預約，就會主動下鄉，從講習、筆試到路考，一次完成，但目前疫期間不能群聚，已經都取消。

李再成則表示，汽車考駕照的部分，因為考的人比較少，而且不必講習，雖然筆試的名額減半，但並沒有塞車的情況。