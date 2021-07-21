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颱風預期心理買太多菜要怎麼保鮮？ 譚敦慈教3撇步

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
烟花颱風逼近，消費者忙備貨，護理師譚敦慈表示，蔬果買回家，先瀝乾水分再進冰箱，或先煮起來備用，正常購買不搶買，不僅可避免蔬果耗損，也可以延長賞味期限。本報資料照片
烟花颱風逼近，消費者忙備貨，護理師譚敦慈表示，蔬果買回家，先瀝乾水分再進冰箱，或先煮起來備用，正常購買不搶買，不僅可避免蔬果耗損，也可以延長賞味期限。本報資料照片

烟花颱風逼近，民眾搶備民生用品，需求大增菜價上揚，林口長庚臨床毒物科護理師譚敦慈表示，葉菜類甩開水分，先瀝乾再進冰箱；或先煮起來備用，正常購買不搶買，不僅可避免蔬果耗損，也可以延長賞味期限。

烟花颱風逼近，菜價聞聲上揚。根據北農資料統計，今日交易量1275公噸，每公斤平批發價40元；農委會表示，連日菜價上揚，是受到颱風預期漲價心理影響，承銷人備貨需求增加所致。

她表示，若採買葉菜類建議水分先甩乾一點，把水分去除，用廚房紙巾把葉子包起來，再放進塑膠袋裡，塑膠袋不要封起來，封起來容易發霉，用直立的方式放冰箱；她也建議，有些食材可以先煮起來，比如四季豆、筊白筍可以先煮過，水分瀝乾放冷藏，現在冰箱有的有真空室，把這些預先處理好的食材放進真空室裡，以她過去經驗，竹筍買回家先處理過後放進冰箱真空室，放兩周都還新鮮好吃。

譚敦慈說，竹筍、蘿蔔都可以這樣做，竹筍可以切成細絲、蘿蔔切塊，煮好後瀝乾水份放冰箱，要用的時候拿一點出來，不用每次要使用就必須煮，備餐快速且節能，還能放得久。

她說，颱風假很少放超過兩天，通常來的快、去的也快，採買的人最清楚家裡需要消耗多少食材，需要備多少量，因此也無須多買、搶買，以免到時候沒吃完浪費；就算生鮮蔬果一時短缺，也可以用冷凍蔬菜、根莖類，或者乾燥蔬菜暫時短期替代，仍可攝取足夠的纖維質；因此消費者不用太緊張，也無須颱風前搶買。

烟花颱風 冰箱 菜價

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