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跑步、爬山後膝蓋內側痛 鵝掌肌腱炎讓人瞬間腿軟

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
經常跑步容易出現鵝掌肌腱炎，會讓人瞬間疼痛腿軟。圖／南投醫院提供
經常跑步容易出現鵝掌肌腱炎，會讓人瞬間疼痛腿軟。圖／南投醫院提供

南投一名40歲的男子熱愛運動，最近覺得膝蓋內側疼痛，懷疑提早罹患退化性關節炎，經就診後才知道是鵝掌肌腱炎，因膝關節彎屈次數過多加上小腿向內旋轉次數多，造成滑囊發炎，嚴重時甚至會讓人瞬間腿軟。

南投醫院物理治療師蘇煜華說，鵝掌肌腱炎是內側膝關節疼痛的原因之一，鵝掌肌由3條肌肉的遠端肌腱所構成，分別為縫匠肌(Sartorious）、股薄肌（Gracilis）和半腱肌(Semitendinosus)。遠端肌腱最後會共同匯集，附著在脛骨平台內下側。

鵝掌肌腱炎常見於路跑選手以及自行車車友，因為膝關節彎屈次數過多加上小腿向內旋轉次數過多，這兩種因素將會導致鵝掌肌腱過度使用，促使鵝掌肌腱下的滑囊發炎。

蘇煜華表示，內側膝痛是最主要的臨床症狀，特別是當久坐或久蹲後，站起來後會瞬間發生疼痛，在站起來走一段時間疼痛會減緩或者消失。膝關節無力甚至有時會有軟腳之感覺。膝蓋內側局部腫脹，而且因為嚴重疼痛造成膝關節活動角度受限。而上下樓梯也容易引起疼痛，通常下樓梯比上樓梯更容易引起疼痛，有部分病人在晚上睡覺平躺膝蓋伸直的時候也會痛

醫師建議，患者在急性發炎期局部紅腫熱痛時可冰敷及適時休息，醫師會開口服非類固醇鎮痛消炎藥，並安排超音波，雷射，TENS等物理治療，也可能視症狀局部類固醇注射、增生注射療法，當上述治療效果有限時，則可考慮震波治療或者高濃度血小板注射治療。

肌腱 膝關節 類固醇

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