烟花未到消費者搶先備貨 各類蔬菜漲多跌少

烟花颱風即將來襲，上午市場已經有許多民眾超前部署，到市場大包小包的採買青菜，也是另一種防颱準備。記者邱德祥／攝影

烟花颱風即將來襲，上午市場已經有許多民眾超前部署，到市場大包小包的採買青菜，也是另一種防颱準備。記者邱德祥／攝影

烟花颱風逼近，菜價聞聲上揚。根據北農資料統計，今日交易量1275公噸，每公斤平批發價40元；昨交易量1320公噸，較前一交易日(7月18日)1288公噸，增加32公噸，增幅2.5%，平均每公斤交易價格39.3元，較前一交易日(7月18日)32.9元，上漲6.4元，漲幅19.6%；農委會表示，連日菜價上揚，是受到颱風預期漲價心理影響，承銷人備貨需求增加所致。

根據台北農產運銷公司資料，品質最好的高麗菜每公斤平均批發價65元(上價)、大白菜34元、小白菜29元、青江菜31、空心菜41元、地瓜葉44元、小黃瓜84元、番茄74元、玉米70元、青蔥100元；傳統市場零售，葉菜類一把約25至30元上下、番茄一斤60至70元、小黃瓜一斤80至90元；而菜王高麗菜現在並非主要產季，零售市場一斤售價55至60元，一顆高麗菜2.5斤秤重買下來破百元。

北農分析，今日進貨量較昨日減少，量增菜種有高麗菜、小白菜、A菜、茄子、甜椒、蘿蔔、青蔥等；量減菜種有大白菜、青江菜、空心菜、地瓜葉、胡瓜、小黃瓜、絲瓜、苦瓜、蕃茄、敏豆、青花苔、玉米、竹筍等，其餘各菜種均略有增減。

北農表示，今日到貨量較昨日減少，但高麗菜到貨量增加約50噸，受烟花颱風外圍環流影響全台氣候不穩，承銷業者預期心理購買需求增加，買氣尚可，交易市況平順，各菜種行情價格漲多跌少。

農委會農糧署表示，根據中央氣象局資料，烟花颱風及外圍環流逐漸接近，北部地區將有局部大雨或豪雨，對彰化、雲林、嘉義等蔬菜產區影響較小，且前受6月梅雨影響的短期葉菜類已逐漸恢復生產，後續可穩定供應。