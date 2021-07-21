烟花颱風眼出現！ 強度恐達中颱上限 最快今晚海警、明陸警
受到中颱烟花的外圍環流影響，北台灣今上午有零星降雨。氣象局課長林秉煜表示，周五、周六將是烟花相對最接近台灣的時候，尤其是周六最為接近，預估屆時中部以北、宜蘭地區會有降雨時間會比較長，降雨也比較明顯，可能會有局部大雨、豪雨等級的雨量出現，北部山區也有留意局部豪雨，直到周日台灣本島才有機會脫離暴風圈影響範圍。
林秉煜也說，由於目前烟花颱風移動速度緩慢，預估今天晚間發布海警，明天下午到晚上才有機會發布陸警，依照目前路徑預判，北台灣將會是陸警影響範圍。
林秉煜表示，目前烟花颱風在台北東方約600公里的海面上，以每小時時速11公里，向西轉西南西方向移動，由於北邊太平洋高壓勢力減弱，路徑相較於昨天預測來講，有稍微北調，也因為移動速度緩慢，預估周五、周六是相對距離台灣最接近的時候。
至於查帕卡颱風，林秉煜表示，目前還是維持輕颱強度，位置在鵝鑾鼻西方約1千多公里海面，持續向西移動，預估會逐漸減弱為熱帶性低氣壓。
林秉煜表示，受到烟花颱風外圍環流影響，北台灣今天上午已有零星降雨，中南部也有留意，其他地區則是多雲到晴天氣，要注意午後雷陣雨；由於路徑預測上來看，烟花明天早上八點會來到琉球南方海面，周五再往西北方向移動，周六會來到台灣東北邊海面，周日接近中國大陸沿海。
林秉煜表示，今天晚間到周四，北台灣降雨將會越來越明顯，也越來越頻繁，周五、周六，中部以北地區、宜蘭地區還會來到局部豪雨等級的雨量。
若從波浪預測分析圖來看，林秉煜表示，預估馬祖、北部、東半部都有長浪出現，目前蘇澳、台東都有觀測到長浪，要留意有2-3米的浪高出現，今明兩天受到外圍環流影響，西半部、東半部、馬祖等地都會八到九級強陣風，提醒民眾留意。
至於烟花颱風是否有可能從基隆外海擦身而過？林秉煜表示，目前預估周五、周六是最接近台灣的時候，但由於路徑向北偏，擦過台灣本島陸地的機率下降，但未來72小時還是有其不確定性，會持續觀察。
林秉煜也說，由於目前海域的條件有利於颱風發展，預估烟花的強度將會來到中度颱風的上限，是否有可能達到強颱等級，還要再觀察。
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