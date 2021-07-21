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打AZ疫苗將免暫緩捐血 最快8月上路

中央社 / 台北21日電

據目前規定，接種AZ疫苗者須暫緩捐血14天，但因血庫頻亮紅燈，專家檢視國際資料後決議鬆綁捐血限制，無論接種AZ或莫德納疫苗都免暫緩捐血，最快8月上路。

國內日前爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情，民眾出門意願大幅降低，讓血液庫存亮起紅燈，如今疫情趨緩，全台各醫院逐漸恢復常規醫療，用血量逐步增加，但血液庫存仍持續偏低。

據血液基金會統計，截至昨晚，全台血庫僅能再撐5.9天，缺血狀況以台北地區最嚴重，平均僅剩5.3天，以A型及AB型剩4.6天最缺；其次為新竹地區平均剩6天、A型僅剩4.2天；高雄地區平均6.2天，台中、台南平均剩約6.3天。

因應缺血窘境，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召開會議，決議鬆綁接種疫苗者捐血限制。

根據先前規定，接種阿斯特捷利康（AZ）疫苗者必須暫緩捐血14天，接種莫德納（Moderna）疫苗則無須暫緩，經專家討論後達成共識，凡是接種活性減毒（live-attenuated）以外的COVID-19疫苗，包括mRNA疫苗如莫德納、輝瑞BNT疫苗，腺病毒載體疫苗如AZ疫苗，或蛋白次單位疫苗如高端COVID-19疫苗，均無須暫緩捐血。

ACIP成員、林口長庚兒童感染科主治醫師黃玉成接受中央社記者訪問時表示，先前之所以要求接種AZ疫苗者暫緩捐血，主要是腺病毒載體疫苗為新的疫苗，接種的也是活的病毒，縱使到人體內無法再複製，但在部份動物試驗中仍在其他器官上發現病毒，因此為求保險，要求接種這類疫苗者暫緩捐血14天。

黃玉成說，近期因台灣鬧血荒，專家重新檢視各國規定及最新統計數據，發現即便不同國家規定仍略有不同，有國家要求接種後暫緩捐血7天到28天，但也有美國等國家認為接種後病毒不會再複製，並未設限，會中決議比照美國規定，鬆綁接種限制，未來將持續根據最新數據滾動式調整。

疾管署副署長莊人祥指出，目前該政策仍在進行內部簽核程序，最快8月前上路。

台北榮民總醫院輸血醫學科主任劉峻宇說，疫情3級警戒以來，缺血情況確實明顯，院內萬用血品O型血庫存一度降到警戒值附近，只能先採取更嚴格的血品控管，如嚴重貧血才輸血，或建議延後非緊急手術。未來打疫苗後捐血規定放寬，期盼可恢復民眾常態捐血。

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