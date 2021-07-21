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烟花逼近防範強風豪雨 這些作物拉警報

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
中度颱風烟花最新暴風圈侵襲機率。圖／取自氣象局網站
中度颱風烟花最新暴風圈侵襲機率。圖／取自氣象局網站

中央氣象局表示，中度颱風烟花周四起逐漸接近台灣東北部近海及陸地，對台灣鄰近海域及陸地將構成威脅。受颱風外圍環流影響，22至24日中部以北、東北部及南部山區有豪雨以上等級降雨發生的機率，其他地區也有局部較大雨勢發生機會；農委會表示，農、漁民應及早著手防災、減災的整備工作，並隨時注意氣象訊息。

農委會表示，蔬菜生產方面，青蔥、葉菜類等蔬菜易受風雨損害，倘已屆收穫期應儘速採收，以減少損失；大宗蔬菜如甘藍、結球白菜等，農民團體協助農民將增加採收的蔬菜購貯入庫冷藏，以備於災後釋出調節市場需求。適逢生育期的瓜果類蔬菜應即時培土、加強枝條固定或用覆蓋資材保護，以防植株受風搖動及倒伏；採用設施栽培者應檢視生產設施，注意其結構安全，如有破損應及早維修。

農委會表示，果樹應強化支柱及排水設施，已屆採收期之水果，如香蕉、木瓜、番石榴、龍眼、紅龍果、葡萄、梨，必要時應儘速採收，並妥善貯藏，再配合市場需求，秩序供貨。正值果實發育期的水果，應加強果園排水及植株、枝幹架設支柱等措施，以防止落果或枝條斷裂現象。

在漁業方面，養殖業者應加強塭堤的修補維護和排水路的疏通，檢視備用發電機能否啟動並添足用油，加強巡視水閘門、保持操作正常，低窪地區應防淹水與海水倒灌。海上箱網養殖業者應檢修框架、浮球、網片，妥為固定纜繩。定置網業者應加強網具、船舶等安全，停泊漁船加強繫纜。海面上作業船隻應留意收聽最新氣象資訊，同時與各地區漁業電台保持密切聯繫。

至於水土保持方面，將監測各地區降雨，適時發布土石流紅黃色警戒，嚴防山崩、土石流及地層滑動等災害，預先準備災害防救應變措施，如有實施緊急水土保持處理需要，可洽水保局土石流災情通報(免付費電話：0800-246246)。

而農田水利署各管理處將加強防汛整備工作，確保設施運作正常，並加強清淤檢查作業，掌握閘門適切開關時機，利大雨期間排洪順暢，以降低淹水及災害發生風險，確保民眾生命財產安全。

中度颱風烟花最新路徑潛勢預報。圖／取自氣象局網站
中度颱風烟花最新路徑潛勢預報。圖／取自氣象局網站

農委會 土石流 農民

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