攝護腺癌化療可打疫苗？醫：無過敏及禁忌症可安心接種

攝護腺癌症病患好發年齡約落在60至70多歲，有些正在接受治療的病人，對接種疫苗有疑慮，輪到自己能不能施打疫苗？東元綜合醫院泌尿外科醫師黃賢祥表示，根據「台灣泌尿科醫學會指引」及臨床建議，原則上攝護腺癌患者、正在接受放射線治療、賀爾蒙治療、免疫治療、標靶藥物治療，只要沒有過敏和禁忌症都可以安心接種疫苗。

黃賢祥說，國內50歲以上男性中，約有60%的人有攝護腺問題，常見有排尿困難、頻尿、餘尿等症狀，持續惡化成嚴重肥大，就可能罹患攝護腺癌。

值得注意的是，攝護腺癌也是無聲殺手之一，一般透過抽血得知攝護腺特異性抗原(PSA) 癌指數，搭配切片診斷，依期別不同，治療方式包括口服荷爾蒙製劑、攝護腺內冷凍治療、放射治療、開刀等方式。

黃賢祥也指出，原則上攝護腺癌患者只要沒有過敏和禁忌症，經醫師評估後，都可以安心接種疫苗，增加抵抗力。若屬於特殊案例，如有其他接種新冠肺炎疫苗的禁忌症或過敏反應，不建議接種；剛接受完重大手術，2周內勿施打疫苗；正在接受攝護腺癌化學治療，建議於化療前或後1至2周接種。

另外，若是因攝護腺癌骨頭轉移正在接受單株抗體或雙磷酸鹽預防骨質疏鬆，使用口服雙磷酸鹽可接種疫苗，若是靜脈注射雙磷酸鹽、單株抗體，則要間隔一周，防止疲倦、發燒等副作用症狀重疊。特殊個案建議待身體機能恢復穩定，並由醫師評估最佳接種時機較為安心。

黃賢祥說，接受化療的攝護腺癌症病人，抵抗力最弱，又處於高風險暴露，一旦染疫，導致重症的風險較高，應及早接受疫苗接種，根據國外的研究，癌症病患打疫苗後，雖然抗體數量無法像正常人一樣多，但還是比不打還要來得有保護力。