避免鳳梨釋迦落果 專家說這些步驟一定要做

因夏、秋季高溫期生長的鳳梨釋迦果實，採收後會嚴重裂果，不具商品價值，農委會台東農改場表示，適當的修剪與授粉時間，將冬果生產期控制在12月下旬至3月上旬間，可降低鳳梨釋迦因高溫導致採前落果的風險，使產量穩定、品質提升，穩定提供外銷貨源。

台東場表示，7月至9月是台東地區鳳梨釋迦進行產期調節修剪的適當時期，修剪時間太早或過晚，均會使果實發育後期遇到高溫的機率增加，導致採收前生理落果發生機率也增高。

台東場說，鳳梨釋迦果實發育後期之生理落果，除受果樹本身樹勢影響外，外部環境高溫是導致落果的主要氣象因子，只要時均溫高於27度、累積2小時以上，就可能會發生生理落果，溫度越高、持續時間越久，落果率就越高。

根據台東縣卑南鄉台東場斑鳩分場農業一級氣象站近十年觀測資料顯示，冬季(12月至隔年2月)每日最高溫超過27度、2小時以上的發生機率介於2至19%，表示這段期間出現高溫逆境的機率較低，相對的落果機率也會降低；而12月以前及4月以後，氣溫超過27度、2小時以上的機率皆高於42%，表示落果機率大、風險高；3月份天氣較不穩定，高溫機率約20-23%，風險次之。

台東場說，鳳梨釋迦產期調節是以調整修剪時間來控制的，一般在夏季進行結果枝修剪，剪後30至40天開花；花期長達15至30天，人工授粉時間可依需要彈性調整，而授粉後140至160天為採收期。採前生理落果發生的時間約在採收前的1至3周內，所以採收前3周最好也在低溫期（12月上旬至隔年3月上旬），才能有效避免落果的發生。不同產期調節時段所遭遇的高溫風險。

台東場表示，為降低鳳梨釋迦採前落果的風險，產調修剪與授粉時間要適時進行，建議在7月中旬後才開始進行產調修剪，8月中旬再開始授粉；最晚於9月中旬修剪，10月中旬以前授粉，才能將主要產期控制在12月下旬至3月上旬間，將採前落果風險降到最低，以確保產量及最佳品質。