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糞便潛血罹癌風險高出2、30倍 醫籲進一步做大腸鏡檢查

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
長安醫院大腸直腸外科醫師王愷晟指出，民眾應利用政府提供的免費檢查機會進行檢查，若有症狀，也應盡快找大腸直腸外科丶腸胃內科與醫師討論，避免日後癌化風險。圖／長安醫院提供
長安醫院大腸直腸外科醫師王愷晟指出，民眾應利用政府提供的免費檢查機會進行檢查，若有症狀，也應盡快找大腸直腸外科丶腸胃內科與醫師討論，避免日後癌化風險。圖／長安醫院提供

大腸癌是台灣癌症前三名，前總統李登輝、藝人豬哥亮等人都因罹此病而失去生命。大腸直腸外科醫師王愷晟今指出，政府針對50到74歲的國民，提供免費糞便潛血檢查，若結果呈現陽性時，因為糞便潛血陽性的人罹患大腸癌的風險比一般人高出20、30倍，請務必要進一步再做大腸鏡檢查。

長安醫院大腸直腸外科醫師王愷晟指出，根據國民健康署統計，潛血陽性的人做大腸鏡檢查，約50%的人會發現腸瘜肉。如果在檢查的時候順便切掉瘜肉，就可以免除大腸癌的發生，而潛血陽性中約4－5％的人是已經有大腸癌，如果可以早期發現早期治療，後續的存活率丶生活品質會好很多。

有患者問，痔瘡有可能造成糞便潛血檢查陽性嗎？王愷晟也認為，那是有可能的，且大腸直腸疾病常常和痔瘡同時存在，做大腸鏡是超前部署，目的是要提早發現瘜肉並切除，免於後續發生癌變，千萬不可以認為糞便潛血陽性就只是痔瘡而已。

那麼可不可以不做糞便檢查，直接做大腸鏡檢查？王愷晟表示可以，而且有大腸直腸疾病家族史者，和有相關的症狀持續兩周以上，例如大便有血丶黏液、體重變輕、排便習慣改變，以及大便變細、經常腹瀉或便秘、貧血等。

王愷晟說，大腸瘜肉和癌變也是沒有休息日的，因此提醒民眾，平日應利用政府提供的免費檢查機會進行檢查，若有症狀，也應盡快找大腸直腸外科丶腸胃內科與醫師討論，避免日後癌化風險。

大腸癌 痔瘡 醫師

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