三級警戒鬆綁範圍到哪？ 指揮中心下午2時說明

新冠肺炎疫情降級在望，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，疫情已在可控制狀況，但沒有準備解封，很有可能降級，將與各縣市地方政府討論警戒降級措施指引，鬆綁部分防疫管制措施。今天是否公布相關鬆綁措施，指揮中心下午2時舉行記者會，由陳時中親自對外說明疫情和防治作為。

而指揮中心表示，這兩周群聚感染事件以家庭群聚為主，確診者年齡有下降趨勢，已請各地政府將現階段防治重點納入青年族群，以因應未來變異株疫情可能的變化，是否有相關具體措施，也令外界關注。

另外，高端日前通過EUA挨批黑箱，陳時中昨說，專家投票結果並非贊成與反對雙方旗鼓相當，沒有所謂黑箱作業，且高端是有條件通過。

條件為藥商須每月提供安全性監測報告，並於核准後一年內檢送國內外執行疫苗保護效益報告，政府也會主動監測，只要出現任何不對，就會停止EUA。但高端何時開放施打，以及是否會與其他疫苗一起混打，令外界關注。

而台積電、鴻海洽購的BNT疫苗於國內尚未取得12至18歲青少年使用的適應症許可，是否可供青少年族群施打也被外界關注。疾管署長周志浩昨晚表示，民間捐贈的疫苗，將由疾管署提出專案輸入申請，屆時也會一併將12至18歲的適用對象納入申請。

衛福部食藥署長吳秀梅則表示，疫苗快到之前申請都可以。

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