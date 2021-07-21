獨／國產豬雞熱、牛羊冷 疫情當下肉品銷售兩樣情

疫情期間，豬價因為需求大增攀升，但國產牛肉、羊肉可沒這沒這麼幸運，國產牛肉占國內整體牛肉消費量僅6%，進口牛肉在漲價，但國產牛肉價格卻下滑；主要是因為國產牛、國產羊的消費主力來自於供應餐廳系統，餐廳歇業或不能內用，影響不小，國產牛羊銷路卡關。

農委會副主委黃金城表示，防疫在家，一般家庭很少自買國產牛肉羊肉生肉來煮，大部分都是去餐廳吃的，現在外面餐廳沒有營業，國產牛羊消費薄弱是必然的，也影響蠻大的，希望能慢慢解封，生意逐漸恢復；若一直封下去，影響會比較嚴重；但牛羊大多數的市場為進口，國產比例極少，對於台南地區清燙牛肉業者影響比較大；這部分，期待解封後農委會慢慢協助，若有需要幫忙宣導推銷，屆時會來做。

中華民國肉牛協會理事長張志名表示，國產牛、國產羊主要靠的是餐飲系統銷售，6月份的屠宰數量掉了不少，且屠宰牛隻的重量也都降低，原本屠宰一頭牛的體重是600至800公斤區間，現在平均一頭牛屠宰的體重僅400公斤上下，因為肉太多賣不出去，業者度小月，僅能少量販賣生鮮國產牛肉，只能屠宰小牛，沒辦法屠宰大隻的，否則肉太多、配送不完；牛羊季節也不對，羊肉爐為主要銷售，現在夏天，非吃羊肉爐的季節，因此羊肉餐廳跟牛肉餐廳一樣，一旦關起來就銷售卡關。

張志名說，疫情當下雞豬狂漲，進口的牛羊也不錯，但國產的牛羊並不好，只能苦笑是因為市場區隔做太好，就算是有牛也賣不出去，「有行無市」，若以肉量推估，月平均掉300頭牛的屠宰量，若以肉的比例換算成牛可能是少屠宰600頭的數量。

他說，以他自己為例，販賣的牛肉以供應餐廳食材為主，現在餐廳歇業，做便當並不會採用國產牛肉，轉作生肉宅配有限，業績大減四成，且這還是有品牌的國產牛肉，若是一般國產牛恐怕更慘。

拾貳月羊肉總經理李維勝表示，現在是夏季，國人少吃羊肉爐，原本就是羊肉業者的淡季小月，加上疫情熱、民眾不出門，餐廳業績僅剩下兩成，國產羊肉每公斤平均批發價約210元到230元左右，雖然僅比去年同期少了20元，但拍賣頭數銳減，去年同期一次拍賣約300多頭羊，但現在僅剩下160至180頭，以量去控制批發價格，羊肉大戶現階段就選擇不出貨，就算餐廳轉型外帶，生意也掉僅剩下兩成，不少業者轉型做即食加熱產品宅配因應。